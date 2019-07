Salceda programa un mes de xullo con máis de 30 actividades culturais

Máis de 700 persoas actuarán nas máis de 30 actividades se celebrarán ao longo de dúas semanas de programación

A Concellaría de Cultura e Festas do Concello de Salceda de Caselas, dirixida por Alex Rodríguez, vai poñer en marcha un ano máis a programación de verán que desembocará nas Festas do Cristo, e que presentou esta mañá acompañado da alcaldesa, Loli Castiñeira. Rodríguez, amosouse moi agradecido coas diferentes asociacións do municipio que ano tras ano se ofrecen a subirse ao escenario para presentar os traballos realizados nos diferentes locais culturais das parroquias, e que permiten que se siga mantendo unha programación diaria que se extende ao longo de máis de duas semanas. Salceda encherase así un ano máis de música, baile, cine, xogos e, sobre todo, moita festa. Inciden dende o Concello en que se trata dunha programación variada para tódolos gustos e para tódolos públicos, cunha especial presenza das actividades dirixidas aos nenos e nenas.

O Verán Cultural arrinca este venres 5 de xullo e o pistoletazo de partida corre a cargo da Asociación de Comerciantes e Industriais de Salceda (ACISA), que por cuarto ano organizan a Feira Medieval (5, 6 e 7 de xullo).

No ciclo hai citas que non poden faltar, como o certame de bandas de música que este ano celebra a súa vixésimo oitava edición, o festival folclórico ou o día da infancia, que ano a ano acollen a numeroso público tanto de Salceda como dos arredores. Destacan as actividades dirixidas ao público familiar, tendo en conta que estamos a falar dun dos Concellos con maior taxa de natalidade de Galicia. Outra das premisas é a variedade de espazos nos que se van desenvolver os actos: O Parque Raíña Aragonta, o Parque da Gándara, o Auditorio Municipal, o recinto do CEP Altamira e, por suposto, a Praza do Concello. A programación extenderase dende o venres 5 ata o luns 22 de xullo en que rematan as Festas do Cristo.

Por outra banda Rodríguez destacou os actos que serven para homenaxear a diferentes persoas e colectivos de Salceda, como o estourazo ou o Acto Cívico dos/das Salcedenses Distinguidos/as, que se celebran o sábado e domingo das Festas do Cristo. Así mesmo, fíxose especial mención ao concerto que Susana Seivane ofrecerá o sábado 20 de xullo dentro do programa Musigal da Deputación de Pontevedra.

Pola súa banda, a Alcaldesa destacou que se achegan días con importante presenza de salcedenses que nos visitan aproveitando as vacacións de verán, para o que Salceda está preparada para acoller a todas esas persoas. Así mesmo, Castiñeira quixo incidir no agradecemento ao traballo do tecido asociativo, lembrando que o Concello segue a apostar pola cultura da casa e por poner en valor o traballo feito polas diferentes asociacións do municipio.

PROGRAMACIÓN VERÁN CULTURAL 2019

Martes 9 de xullo

23:00 Cine na Rúa. Praza do Concello.

Mércores 10 de xullo

20:00 Aula aberta de ioga con Vanessa Guisande. Parque da Gándara.

22:45 Teatro Castro Barreiro. Praza do Concello.

Xoves 11 de xullo

19:30 Contacontos en inglés, “The King’s Servant”. Praza do Concello.

22:30 Actuación do Centro Cultural O Borralliño. Parque Aragonta.

Venres 12 de xullo

18:00 Día da Infancia, hinchables, xogos… Parque da Gándara

23:00 Actuación do grupo Voces do Arrieiro. Praza do Concello.

Sábado 13 de xullo

XVI Rallye SURCO. Organiza Escudería Surco (Consultar programación)

21:30 XXVIII Festival de Bandas de Música de Salceda. Banda de Música Castrelo de Cambados Banda de Música Xuvenil de Barro Banda de Música Cultural de Salceda



Domingo 14 de xullo

21:00 Exhibición de Break Dance. Parque Raíña Aragonta.

Luns 15 de xullo

23:00 Actuación da Agrupación Cultural Xunco. Praza do Concello.

Martes 16 de xullo

22:30 Actuación do grupo OS DE AQUÍ. Praza do Concello.

Mércores 17 de xullo

20:00 Aula aberta de ioga con Vanessa Guisande. Parque da Gándara.

21:30 Actuación do Coliño Bailongo. Parque Raíña Aragonta.

22:30 Baile de Salón. Patricia Martínez e alumnas/os. Parque Raíña Aragonta.

Xoves 18 de xullo

22:00 XXIV Festival Folclórico. Parque Raíña Aragonta Grupo Folclórico Xunco Grupo Folclórico Castro Barreiro Grupo Folclórico O Serán Grupo Folclórico “O Freixo” de Entenza Grupo de Gaitas Airiños do Caselas



Venres 19 de xullo

18:00 Festa da Escuma. Praza do Concello

23:59 V Festival Vaia Cristo. (Coorganiza ACDE Treze Catorze). Antigo Matadoiro.

FESTAS DO CRISTO DAS ANGURIAS

Sábado 20 de xullo

Dirt Track (Organiza Entroido A Feira). Campo das Curuxeiras.

20:00 Desfile da Agrupación Gaiteira de Salceda polas rúas da Esfarrapada.

22:00 X Estourazo de inicio das Festas do Cristo dende o balcón da Casa da Cultura.

23:00 Verbena co Grupo La Nave

23:59 Actuación de Susana Seivane

Domingo 21 de Xullo

11:45 VIII Acto Cívico Salcedenses Distinguidas/os

12:45 Misa cantada pola Coral Polifónica de Santa María de Salceda

13:30 Concerto da Banda de Música Cultural de Salceda de Caselas

21:00 Concerto da Banda de Música Cultural de Salceda de Caselas

22:00 Verbena con Grafitti e La Dimensión

Luns 22 de xullo

21:30 Clase aberta de Zumba con Noelia Rodríguez

22:30 Verbena coa Orquestra La Estación e Grupo Nebraska

OUTRAS ACTIVIDADES