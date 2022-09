Salceda presenta o seu obradoiro de emprego “Rehabilita Salceda”

A alcaldesa e concelleira de emprego e formación Verónica Tourón presentou, no CDL do Torrón, o pasado luns o obradoiro dual de emprego “Rehabilita Salceda”, acompañada de Marta Mariño, Xefa Territorial de Emprego e Igualdade da Xunta en Vigo, e da directora do obradoiro María Isabel Outerelo, que conduciu o acto

O obradoiro formará e empregará a 20 persoas que traballarán reformando e rehabilitando a casa do mestre anexa a aula de San Xurxo, o tellado da aula de Picoña, ambas pertencentes ao CRA Raiña Aragonta, e no acondicionando dun espazo municipal para o almacenamento selectivo de refugallos.

O alumnado-traballador seleccionouse a través de oferta presentada no Servizo Público de Emprego de Galicia, e tras superar as probas dun tribunal avaliador segundo as bases aprobadas, e será empregado a través dun contrato de formación e aprendizaxe.

Para levar a cabo o proxecto contratouse persoal directivo, docente e de apoio, que xestionará e executará o proxecto dende o propio CDL O Torrón en Salceda a parte formativa. Esta complementarase coa alternancia de traballo e práctica profesional no concello de Salceda, para así recibir unha formación profesional adecuada á ocupación elixida.

Marta Mariño Xefa Territorial de Emprego e Igualdade de Vigo salientou que dende a Xunta de Galicia sempre se apostará polos obradoiros de emprego como ferramentas para combinar de forma axeitada a formación teórica e a práctica e obter bos resultados para mellorar a capacidade de inserción laboral do alumnado-traballador participante.

Verónica Tourón alcaldesa e concelleira de emprego e formación: “Para o concello de Salceda o obradoiro de emprego non so é importante porque o alumnado traballador que participa no mesmo obterá unha formación teórica e práctica certificada profesionalmente, senón porque o seu traballo redundará, como noutros obradoiros anteriores, no benestar da veciñanza de Salceda, xa que suporá a rehabilitación de instalacións educativas moi importantes para o noso concello”.