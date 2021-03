Redondela reivindica a importancia da participación da muller na sociedade coa exposición ‘Conquistadoras’

A exposición ‘Conquistadoras’ que recolle nomes e rostros de mulleres “que exemplifican a importancia da participación da muller na sociedade, estará durante todo o mes na Alameda Castelao para logo percorrer todo o municipio

A exposición ‘Conquistadoras’ quere amosar nas rúas de Redondela a historia do esforzo de moitas mulleres que, dende o seus ámbitos de vida persoais e profesionais, foron quen de ‘conquistar’ o dereito a ser elas sen necesidade de pedir o permiso deles”, afirmou a alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, na apertura oficial da exposición que quedará instalada durante todo o mes de marzo na Alameda Castelao.

Na apertura desta mostra –na que a alcaldesa estivo acompañada por algunhas das protagonistas da mesma, como era o caso de Carmen Avendaño, e das familias doutras redondelás que, ou ben por falecemento ou por outras circunstancias, non podían estar presentes– Rivas lembrou que ‘Conquistadoras’ refírese precisamente “ás conquistas que moitas mulleres galegas conseguiron para todas nós. O seu esforzo permitiu abrir camiños antes pechados ás mulleres. Por esta razón, pareceunos acaído que o título da exposición fose tomado da canción “MAtriarcas”, de Guadi Galego. Nós conquistadoras, brillantes activistas da vida cotiá“.

Dende o comezo do acto inaugural, a artista Alba Fernández Troiteiro, comezaba a pintar un mural representativo da xornada na que, segundo as propias palabras da autora “quería representar mulleres sen rostro, como representación de todas, e coas súas trenzas unidas como mostra de unión e fortaleza”.

Digna Rivas, “homenaxeamos ás mulleres que foron quen de conquistar o dereito a ser elas sen necesidade de pedir o permiso deles”

Rivas, logo de agradecer “o enorme traballo que realizaran os técnicos de Cultura e Normalización Lingüística na organización desta mostra”, lembrou que cada un dos paneis “cada rostro e cada nome, representa un caso de éxito profesional, solidariedade, cultura ou loita pola xustiza que exemplifican a importancia da participación da muller”. Durante séculos considerouse que a muller non podía acadar os mesmos éxitos ca os homes, ou que simplemente non tiña capacidade dabondo para igualalos “todos estes prexuízos, que tristemente aínda se manteñen na sociedade contemporánea, foron pouco a pouco desterrados co exemplo destas mulleres que hoxe protagonizan ‘Conquistadoras’”.

A intención da exposición é, polo tanto, achegar á veciñanza de Redondela un anaco da historia de galicia e sobre todo “destas mulleres capaces de sobrepoñerse a todo tipo de adversidades para demostrar o que non debera precisar de xustificiación: calquera muller pode realizar os mesmo traballos ca un home”.

Nun percorrido por ‘Conquistadoras’ atopámonos con rostros e semblanzas biográficas de María Pita ou de María Castaña, dúas mulleres que na época medieval enfrontáronse con armas na man aos abusos do invasor inglés e da igrexa, respectivamente. “Elas lideraron revoltas sociais marcando un camiño, exercendo un liderado nun tempo en que a muller só era recoñecida coma “ama de casa”. Non foi así. A muller traballou na casa e fóra da casa, axudou e colaborou en múltiples loitas, coma calquera persoa sexa do sexo que sexa”, aclarou Digna Rivas.

A resposta a esta loita das mulleres foi en moitos casos “o machismo e a persecución. Non debemos esquecer, porque é a mellor maneira de sabelo valorar, que moitas destas mulleres foron vítimas de represión” subliñou a alcaldesa de Redondela ao que engadiu que “por iso quixemos incluír mulleres que colaboraron na loita democrática contra o franquismo, coma María Araújo, ou na resistencia contra os nazis, coma Placeres Castellanos. Mulleres coma Pepa Noia, cofundadora da Madres de la Plaza de Mayo, que tanto fixeron por esclarecer a verdade da ditadura en Arxentina, ou a editora María Miramontes na importantísima editorial Nós, quen se exiliou en América tras o asasinato do seu compañeiro Ánxel Casal. Houbo mulleres de orixe galega que saíron ao exilio e alí atoparon o seu camiño. Un caso único foi María Casares, unha das actrices centrais do teatro francés no século XX”, apuntou Digna Rivas.

Nesa loita, lembrou a rexedora local, “as mulleres de Redondela tamén estiveron presentes por iso nesta mostra hai rostros de veciñas nosas como Paulina Sánchez, Ernestina Otero, Rita Regojo, Rita Otero… e tamén mulleres dos nosos días que triunfan nos seus ámbitos, coma Cristina Codesido (xerente dos vermús Petroni, que etiquetan todo en lingua galega acadando unha proxección internacional), a atleta Ana Peleteiro, que vén de gañar o campionato de España ou a directora de cine, natural de Cesantes, Diana Toucedo ”.

Trala intervención da alcaldesa, tomaron a palabra familiares dalgunas das protagonitas de ‘Conquistadoras’, así, Pedro Regojo facía unha semblanza da súa nai, Rita Otero de igual forma que Rita Márquez, falaba sa súa nai Rita Regojo, irmá de Pedro. Pola súa banda, Marita Sánchez recordaba a súa tía Paulina Sánchez e Faustino Castro, da Fundación Filomena Otero, salientaba o traballo que a favor das persoas máis necesitadas tiña realizado a muller que daba nome á fundación.

Finalmente, Carmen Avendaño, protagonista tamén desta mostra, falaba do seu traballo, duro traballo, na loita contra as drogodependencias e da inserción laboral e social das persoas ás que a Asociación Érguete, axuda a reconstruír a súa vida.

‘Conquistadoras’ permanecerá durante todo este mes de marzo na Alameda Castelao de Redondela para, xa no mes de abril quedar instalada no paseo marítimo de Chapela e en maio, quedar exposta en Cesantes. A partir de aí e con carácter itinerante, percorrerá todas e cada unha das parroquias de Redondela, ademais dos centros escolares.

Cúmprese deste xeito, un dos obxectivo que ten a Concellería de Igualdade que xestiona a alcaldesa Digna Rivas, que non é outro que “a loita pola igualdade, non quede cinguida a un so día, senón que sexa unha acción continuada ao longo de todo o ano porque é o único xeito de acadar unha sociedade xusta, igualitaria e decente”.