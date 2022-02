Redondela presenta a súa programación cultural do Inverno 2022 na que os actos do Entroido e 8 de Marzo terán un especial relevo

A alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, e a concelleira de Cultura, Iria Vilaboa, presentaron onte a programación cultural Inverno 2022 na que o Concello mantén a súa firme aposta polo teatro, tanto adulto como infantil e no que non faltan actividades xa plenamente consolidadas pola aceptación que teñen entre o público como o Ciclo de Monólogos, o ciclo de música folk ‘A nosa música’, o Festival Internacional de Bigs Bands ou o Festival Internacional de Curtas ‘Andaina’.

Dentro do programa, tal e como explicaba a alcaldesa Digna Rivas, inclúense actividades “que pola súa importancia lúdica, como é o Entroido; reivindicativa como os actos do 8 de Marzo ou tradicional como o Día dos Maios, desenvolverán un guión de actividades propias e diferenciadas que se darán a coñecer oportunamente”.

A alcaldesa, que destacou “o traballo realizado pola Concellería de Cultura para dar forma a un programa variado e con actividades para todos os públicos”, puxo o foco de atención pola “firme aposta” que se segue a facer dende o Concello polo teatro tanto adulto como infantil e destacou a presenza da compañía A Panadaría que elixiu Redondela para continuar coa xira de presentación da súa nova montaxe As que limpan.

O teatro infantil ocupa tamén un lugar destacado no programa coa representación, xa este vindeiro 6 de febreiro, ás 18 horas, da montaxe de Perez&Fernández ‘Os nenos da Variola’. A alcaldesa salientou a importancia que ten o teatro entre o público máis pequeno “que esperta en eles o interese polas artes escénicas e que os encamiña a apreciar a que está considerada como unha das máis extraordinarias expresións culturais e artísticas”. “Esperar o interese nos nenos e nenas de hoxe, e conseguir manter o teatro vivo entre os adultos de mañá”, sinalou Digna Rivas.

No que aos actos máis inmediatos fai referencia, amais da xa sinalada posta en escena de ‘Os nenos da variola’, o 12 de febreiro as 20 horas e no auditorio do multiúsos da Xunqueira, terá lugar a representación de As que limpan, coa que a compañía «A Panadaría» continúa a xira de estrea da súa nova produción. O prezo das entradas será de 3 euros

O 13 de febreiro, será a quenda do humor tamén no multiúsos da Xunqueira ás 19 horas, co monólogo de Xavier Deltell dentro do ciclo Humor na súa Tinta. O prezo das entradas será de 12 euros.