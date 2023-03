Récord histórico de afluencia ás Illas Cíes en 2022

A delegada territorial da Xunta en Vigo presentou o balance da afluencia ao arquipélago vigués con 329.623 personas en 2022

A delegada territorial da Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, fixo balance este martes da afluencia de visitantes ás Illas Cíes durante o ano 2022. A representante autonómica destacou o éxito do Plan Reitor de Uxo e Xestión do Parque Nacional das Illas Atlánticas co que se conseguiu desestacionalizar o turismo e bater o récord histórico de visitas ao arquipiélago vigués.

“Estamos moi satisfeitos porque conseguimos que as visitas se distribúan fóra de tempada alta e repártanse ao longo de todo o ano. Tradicionalmente, a afluencia ao parque tan só producíase no verán e Semana Santa, pero grazas á aplicación do Plan Reitor logramos que os visitantes tamén poidan acudir noutras épocas do ano”, sinalou Fernández-Tapias nunha comparecencia de prensa xunto ao director do Parque Nacional marítimo terrestre das Illas Atlánticas, José Antonio Fernández Bouzas.

Aumentan as visitas ás Cíes durante os meses de inverno e estabilízanse en verán, cunha pequena baixada en agosto respecto ao ano 2021

Segundo os datos avanzados pola delegada, un total de 329.603 persoas pisaron as Cíes o ano pasado, o que supón un 12% máis respecto a 2021 e un 58% máis sobre 2020. Superada a pandemia, os datos globais do Parque Nacional, coa suma de Cíes, Ons, Sálvora e Cortegada, tamén acadaron un novo récord. Así, en 2022 foron un total de 490.461 personas as que visitaron as illas, mentres que en 2021 o balalance foi de 456.461 visitantes e en 2020 reduciuse a 318.570 persoas.

Desestacionalización

Como exemplo da desestacionalización, a delegada territorial mencionu que houbo máis visitas en agosto de 2021 (96.509 persoas) que en agosto de 2022 (95.666 persoas) e ao revés, houbo máis chegadas en xaneiro, febreiro e decembro de 2022 que nos mesmos meses de 2021.

“Así, repartimos esa carga de visitantes a outras estacións do ano, porque as Cíes son a xoia da Humanidade e imos protexelas sempre, o mundo ten que coñecer este patrimonio natural do que dispoñemos, a condición de que, por suposto, se salvagarden os valores que atesouran”, sinalou.

Carta Europea de Turismo Sostible

Ademais, Fernández-Tapias destacou que o Parque Nacional tamén recuperou os visitantes procedentes de Portugal, xa que durante a pandemia o peche de fronteiras afectou directamente a súa chegada. Tamén apuntou que as Illas Atlánticas renovaron o pasado mes de decembro a Carta Europea de Turismo Sostible, cunha distinción que foi entregada polo Parlamento Europeo.