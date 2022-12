Recollida unha tonelada de comida na Semana da Solidariedade de Marín

Esta iniciativa, organizada polas ONGs en colaboración co Concello, implica ao alumnado de moitos dos centros educativos da nosa vila.

A Semana da Solidariedade, organizada polas ONGs coa colaboración do Concello,

conseguiu recoller máis de 1.000 quilos de comida entre o alumnado dos centros

educativos de Marín.

Desde o Goberno local e as asociacións, queren agradecer profundamente a

colaboración a todos os centros educativos da vila que participaron desta

iniciativa, así como aos alumnos e alumnas de todas as idades, que non

dubidaron en poñer o seu grao de area nun momento tan solidario.

Ademais, as organizacións sociais da vila tamén queren destacar a importante

aportación que supuxeron as chocolatadas solidarias dentro do programa de

Nadal.

Actividades para esta fin de semana

MÉRCORES 21

● Exposición de contos e debuxos do Nadal no Ateneo Santa Cecilia. (De 11 a

13h. e de 18 a 20h e sábados de 11 a 13h. Ata o 6 de xaneiro)

● 20:00 h. Entrega de premios do Concurso de Contos e Debuxos de Nadal

no Ateneo Santa Cecilia

XOVES 22

● 20:00 h. Concerto das Corais Lembranzas, Thalassa e Poio. Igrexa Vella

SÁBADO 24

● 11:00 h.RANCHO DE REIS polas rúas de Marín, organiza Asociación Pousos

da Area

● 17:00 h. Carroza de PAPÁ NOEL polas rúas de Seixo e a partir das 18 h

actividades infantís no Mercado de Seixo, organiza ACEMAS e Concello de

Marín

● 18:30 – 20:00 h. Recepción de PAPÁ NOEL na Alameda, organiza Concello

de Marín

DOMINGO 25

● 19:30 h. Visita do APALPADOR na Alameda, co “Nadal en Galego” da

Deputación de Pontevedra