Os Municipios de Monção, Valença e Vila Nova de Cerveira, estabeleceron a prohibición da utilización da ecopista do Río Miño, no ámbito das medidas de contención do coronavirus

Esta medida vén tras outras tomas xa anteriormente por estes municipios de peche de espazos públicos de lecer e parques infantís.

Desde estos concellos envían este mensaxe:

“É tempo de Ficar en Casa! Por si! Por nós! Por todos!