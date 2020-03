Cumprimos dez anos!

Tal día como o de hoxe de hai 10 anos, saía á rúa a primeira edición da nosa revista COUSAS DE e o primeiro que queremos facer é dar as grazas a todas as persoas que facedes posible, co voso respaldo e agarimo ao proxecto, esta aventura independente que se vai construíndo soño a soño, revista a revista.

Nacemos nun momento no que os medios de comunicación vivían (aínda hoxe) tempos difíciles. Pero todo cambiou cando decidimos comezar a editar a nosa revista cunha cobertura comarcal … ,no Val Miñor. Pasaron anos, que nos deixaron moitas historias que contar, moitos obstáculos superados e tamén un soño cumprido, o dun proxecto que se consolida e un medio de comunicación que se afirma na súa credibilidade e calidade, algo que conseguimos grazas a todas as persoas que ao longo destes sete anos, colaboraron achegando a súa experiencia e coñecementos. Sempre cunha idea clara do que queriamos contar, a publicación que facemos chegar ao lector é un produto que foi “mimado” e coidado en todos os seus detalles .

Co tempo fomos crecendo, e hai catro anos incorporamos unha nova edición para BAIXO MIÑO, e engadimos novos propósitos, como o de informar sobre todo o que sucede en relación ás iniciativas que se toman nese espazo común que é o Rio Miño, contribuíndo na medida do posible á construción e fortalecemento dun futuro común, dando a coñecer todo aquilo que se está a facer na mobilidade, accesibilidade, na protección do Medio Ambiente e en definitiva, na da calidade de vida das persoas.

Nesa liña, tomamos a decisión de seguir editando no sur da provincia, que é o noso territorio natural, iso sí, axuntando toda a información nunha soa revista, con máis páxinas e máis reportaxes. Porque hai moitos asuntos que son de interese compartido entre os diferentes concellos e algúns, que suscitan gran interese mesmo entre diferentes comarcas. Quero lembrar por exemplo: EURURAL, DESTINO GALICIA ou, COOPERACIÓN TRANSFRONTEIRIZA-AECT RÍO-MIÑO