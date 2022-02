Portugal oficializa o Camiño Portugués da Costa ata Valença, recoñecendo a importancia “histórica e cultural” desta ruta xacobea

O Concello de Tui congratúlase pola certificación oficial do Camiño Portugués pola Costa ata Valença

O Goberno de Portugal publicou no día de onte o decreto que certifica, ou oficializa o Camiño Portugués da Costa, unha ruta xacobea que remata na cidade irmá de Valença, recoñecendo a importancia “histórica e cultural” deste Camiño de Santiago, nunha decisión asinada conxuntamente polas secretarias de Estado do Turismo, Rita Marques, e Adxunta e do Patrimonio Cultural, Ângela Ferreira.

O alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, congratúlase desta decisión que afecta moi positivamente á Eurocidade Tui – Valença. En primeiro lugar, pois acredita o importante traballo realizado pola Cámara Municipal de Valença coa entidade de Turismo Porto e Norte de Portugal, na valorización do paso do Camiño Portugués de Santiago da Costa por Valença.

En segundo lugar, porque esta decisión recoñece que historicamente as rutas de peregrinación en Portugal confluían en Valença e tiveron ao longo dos séculos e continúan na actualidade tendo en Tui a porta de entrada a Galicia. Un elemento consustancial ao Camiño de Santiago é a súa historicidade, sinala Enrique Cabaleiro, esta decisión do goberno portugués incide neste aspecto garantindo aos peregrinos as rutas que responden a unha tradición secular.

Segundo a normativa onte publicada “Com 138 km de extensão, o Caminho Português de Santiago — Caminho da Costa atravessa os municípios de Porto, Matosinhos, Maia, Vila do Conde, Póvoa do Varzim, Esposende, Viana do Castelo, Caminha, Vila Nova de Cerveira e Valença”. Esta certificación ven a “reconhecer e preservar o património cultural e natural associado ao Caminho de Santiago e assegurar os serviços de apoio adequados aos peregrinos.”

Enrique Cabaleiro asegura que esta decisión publicada onte ven reforzar o papel central que a Eurocidade Valença – Tui ocupa nas rutas de peregrinación xacobeas de Portugal, e supón unha nova oportunidade para a nosa cidade e un novo reto para continuar mellorando a calidade da oferta de acollida en Tui a todos os peregrinos. A próxima creación do Centro Cárcere Vello, de acollida a turistas e peregrinos será un elemento de capital importancia neste traballo de afondar na oferta cultural e turística de Tui para os milleiros de peregrinos que anualmente percorren as rúas e camiños de Tui.