Porto e Xunta nauguran un novo tramo da senda peonil e ciclista do Berbés

A Xunta de Galicia e o Porto de Vigo inauguraron este venres un novo tramo da senda peonil e ciclista do Berbés, que percorrerá toda a fachada da cidade desde As Avenidas ata Bouzas, cun investimento de máis de 15 millóns de euros

A Autoridade Portuaria de Vigo e Xunta de Galicia abriron este venres á cidade unha senda peonil e ciclista de medio quilómetro no Berbés, ata o de agora inexistente. O paseo conta con 300 metros cadrados de nova superficie axardinada, zonas estanciales con bancos, papeleiras e aparcabicis. Trátase dunha obra que dá resposta a unha “demanda histórica”.

Así o expresaba durante a inauguración o presidente da Autoridade Portuaria de Vigo, Jesús Vázquez Almuiña, que estivo arroupado polo titular do Goberno galego, Alfonso Rueda; a delegada da Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias; membros do consello de administración da entidade, usuarios e veciños.

Segundo destacou o máximo responsable portuario, para poder abrir á cidade este novo tramo, que serve de conexión coas actuacións xa rematadas na contorna de As Avenidas e Beiramar -ata a rúa Coruña-, e que continuará estendéndose nos próximos meses ata Bouzas, levouse a cabo o retranqueo de algo máis de 300 metros de valo que separa as instalacións do Porto Pesqueiro co vial principal.

Este elemento foi substituído por unha varanda moito máis liviá, logrando crear un total de 1.900 metros cadrados de nova superficie humanizada e 300 metros cadrados de espazo axardinado, onde se plantaron máis dunha vintena de árbores e dispúxose novo mobiliario urbano.

Neste contexto, Vázquez Almuiña agradeceu a “sensibilidade” mostrada polas empresas situadas no Porto Pesqueiro e, especialmente, daquelas que desenvolven o seu traballo nas inmediacións do peche portuario, como é o caso de Quinteiro, Torres, Irmáns Fernández Ibáñez, Conxelados Marabilla e Casa Botas, xa que cederon parte do seu espazo de explotación en favor da cidadanía.