Pitusa Vidal Cabanillas será a pregoeira deste año na Festa do Albariño de Cambados

O Concello de Cambados presentou a súa Festa do Albariño para este 2022 e tamén quen realizará o pregón, que este ano correrá a cargo de Pitusa Vidal Cabanillas

Cambados recupera así unha festa emblemática da vila, despois de que a pandemia paralizase durante dous anos toda actividade festiva e failo cunha programación chea de actividades repartidas por todo o centro urbano e apostando por estender o evento tanto en espazo como en tempo.

PROGRAMA

Venres 29 de XULLO

Alborada, comezando en San Tomé, a cargo do grupo de gaitas Boudebou

10:00-13:00h Na Praza do Concello xogos tradicionais para nen@s e adult@s

13:00h Na Casa do Concello Pregón da LXX Festa do Albariño a cargo de Pitusa Vidal Cabanillas

13:30h No Paseo da Calzada apertura de food trucks

19:00h Na Praza de Alfredo Brañas concerto de Cacabelos

19:30h No Parque de Torrado malabares con Fran Boza

20:00h Pasarrúas da batukada Olodum do Coio

22:30h Na Praza de Fefiñáns concerto de Nicky Jam

00:30h Na Praza do Concello sesión musical con La Duendeneta

Sábado 30 de XULLO

Alborada, comezando en San Tomé, a cargo do grupo de gaitas Os Carballeiras

12:30h Na Praza de Alfredo Brañas sesión musical con La Duendeneta

17:30h Na praza de San Gregorio, organizado polos hostaleiros, concerto de Louband Street Band

19:00h Pasarrúas da batukada Olodum do Coio

19:30h Pasarrúas da Charanga Alambique

20:00h No Parque de Torrado espectáculo infantil de SuperMeiga

22:00h Na Praza de Fefiñáns concertos de Moura e Derby Motoreta´s Burrito Kachimba

23:00h Na Praza do Concello actuación da orquestra Magos

00:30h Na Praza do Concello festa con El Pirata de Rock FM e os clásicos do rock

Domingo 31 de XULLO

Alborada, comezando en San Tomé, a cargo do grupo de gaitas Con de Xido

12:00h Pasarrúas da Charanga Alambique

13:00h Na Praza de Alfredo Brañas concerto de Take it easy

17:30h Na praza de San Gregorio, organizado polos hostaleiros, concerto de Pauliña

19:00h Pasarrúas da batukada Olodum do Coio

21:00h Na Praza de Fefiñáns espectáculo infantil Legado de Tibu

22:30h Na Praza do Concello actuación do grupo Los Alkar

Luns 1 de AGOSTO

Alborada, comezando en San Tomé, a cargo do grupo de gaitas de Con de Xido

20:30h No Parque de Torrado concerto de música infantil de Uxía Lambona e a Banda Molona

22:30h Na Praza de Alfredo Brañas concerto de O Cadelo Lunático

Martes 2 de AGOSTO

Alborada, comezando en San Tomé, a cargo do grupo de gaitas Xironsa

19:30h Diante da escalinata de San Tomé espectáculo de trapecio aéreo con Kaldi

20:30h Na Praza de Alfredo Brañas concerto de Velvet Crab

21:00h Na Praza de Fefiñáns concertos de Irevire e Tanxugueiras

00:30h Na Praza do Concello actuación da orquestra El Combo Dominicano

Mércores 3 de AGOSTO

Alborada, comezando en San Tomé, do grupo de gaitas Boudebou

10:00-13:00h na Praza do Concello xogos tradicionais para nenos e adultos

13:30h No Paseo da Calzada apertura/inauguración das casetas de degustación

19:30h Pasarrúas da charanga Alambique

20:00h No Parque de Torrado espectáculo infantil de música, clown e teatro con Píscore

20:30h Na Praza de Alfredo Brañas concerto de Leda Atómica

22:00h Na Praza de Fefiñáns concertos de Beny Jr e Morad

23:00h Na Praza do Concello actuación da orquestra Marbella

Xoves 4 de AGOSTO

Alborada, comezando en San Tomé, a cargo do grupo de gaitas Volandeira

10:00h Cata Prima no Salón de Actos do Parador de Cambados

12:00h Inauguración do Túnel do Viño no Salón de Congresos e Exposicións José Peña

11:00-15:00h/17:30-21:30h Túnel Profesional do Viño organizado polo Consello Regulador da D.O. Rías Baixas (15€/persoa) no Salón de Congresos e Exposicións José Peña

12:30h Pasarrúas da charanga Alambique

17:30h Na praza de San Gregorio, organizado polos hostaleiros, concerto de M80

19:30h Pasarrúas da charanga Alambique

20:00h No Parque de Torrado maxia con Adrián Conde

20:30h Pasarrúas de Festicultores Troupe, comezando na Praza de Alfredo Brañas

21:30h Na Praza de Fefiñáns concertos de Boudebou e Susana Seivane

23:00h Na Praza do Concello actuación da orquestra Los Satélites

Venres 5 de AGOSTO

Alborada, comezando en San Tomé, a cargo do grupo de gaitas Volandeira

11:00h Cata Derradeira no Salón de Actos do Parador de Cambados

11:00-15:00h/17:30-21:30h Túnel Profesional do Viño organizado polo Consello Regulador da D.O. Rías Baixas (15€/persoa) no Salón de Congresos e Exposicións José Peña

17:30h Na praza de San Gregorio, organizado polos hostaleiros, concerto de Los Lombardi

18:00h Na Praza do Con, en San Tomé, Nortada Electrónica cos DJs Fer BR, Pomboloko e Smerz

20:00h Diante da escalinata de San Tomé espectáculo circense con Patty Difhusa

22:00h Na Praza de Fefiñáns concertos de LaMontagne & PicoAmperio e Amaia

23:30h No Paseo de San Tomé actuación da orquestra La Oca Band

00:00h Na Praza do Concello discoteca Impacto

Sábado 6 de AGOSTO

Alborada, comezando en San Tomé, a cargo do grupo de gaitas Xironsa

11:00-15:00h Túnel Profesional do Viño organizado polo Consello Regulador da D.O. Rías Baixas, no Salón de Congresos e Exposicións José Peña (15€/persoa)

17:30h Na praza de San Gregorio, organizado polos hostaleiros, sesión musical con Jacobo DJ

22:00h Na Praza de Fefiñáns concertos de Dani Cornes e Dorian

23:00h No Paseo de San Tomé actuación do grupo Puzzle

00:00h Na Praza do Concello discoteca Euphoria

Domingo 7 de AGOSTO

Alborada, comezando en San Tomé, a cargo do grupo de gaitas Os Carballeiras

13:00h Desfile das Asociacións Culturais e grupos folclóricos de Cambados

13:30h No Patio de Armas do Pazo de Fefiñáns, organizado polo Capítulo Serenísimo do Albariño, Acto de Investidura de Damas e Cabaleiros do Albariño, no que se fará entrega das distincións e nomeamentos de Xóvenes Albariñenses, Albariñenses de Honra e Follas de Prata

14:30h No Pazo de Torrado Xantar do Albariño e apertura notarial do sobre cos nomes dos viños Premiados na LXX Festa do Albariño

22:00h Na Praza de Fefiñáns concerto da Banda de Música de Castrelo

22:30h Na Praza do Concello actuación do Grupo M5

00:00h No peirao de Cambados, Gran Espectáculo Pirotécnico do Albariño

Cartel promocional oficial da LXX Festa do Albariño 2022

O cartel promocional da LXX Festa do Albariño 2022 é obra de Pablo Sartal, deseñador gráfico e veciño de Paradela (Meis), que repite como gañador despois de resultar premiado en 2019. Nesta edición presentáronse a concurso un total de 20 propostas. O deseño gañador logrou o voto unánime do xurado e está composto por elementos representativos da festa como a copa, as uvas ou a botella. e tamén de Cambados, como as palmeiras, o sol e a choiva, todo iso representado en cores pastel sobre fondo branco.