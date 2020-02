Pablo Rodríguez e Mencía Casas, novos campións galegos de Optimist

Os regatistas do Real Club Náutico de Rodeira e do Real Club Náutico de Sanxenxo de 14 e 15 anos foron os mellores deportistas masculino e feminina do Campionato Galego de Optimist – Trofeo Baitra que se disputou en Baiona

Pablo Rodríguez (Real Club Náutico de Rodeira) e Mencía Casas (Real Club Náutico de Sanxenxo) foron os mellores deportistas masculino e feminina do Campionato Galego de Optimist – Trofeo Baitra, que se disputou durante o últimos tres días en Baiona. Tras obter os mellores resultados da competición, Rodríguez e Casas, de 14 e 15 anos respectivamente, convertéronse nos novos campións galegos da clase, substituíndo no palmarés a Bruno Ameneiro, do Real Club Náutico de Sanxenxo; e Stella Maris Enríquez, do Real Club Náutico de Vigo, que ostentaban o título desde o campionato de 2019.

Organizado polo Monte Real Club de Yates por delegación da Real Federación Galega de Vela e o patrocinio de Baitra Accesorios Navais, o encontro estivo marcado polo vento, que unicamente permitiu competir en dous das tres xornadas de regatas previstas no programa. Tras quedar en branco a primeira etapa, foron a segunda, onte domingo, e a última hoxe luns, as que pecharon os resultados cos que se configurou a clasificación final.

Foi, sen dúbida, un campionato complicado na auga, tanto para o comité de regata presidido por Jano Martín, que tivo que facer fronte aos designios do vento; como para os regatistas, que sufriron longas esperas para poder disputarse as mangas.

Na categoría Sub-16 masculina, o vencedor foi Pablo Rodríguez, de Rodeira; e Pablo Astiazarán (Real Club Náutico de Vigo) e Miguel Rodríguez (Club Marítimo de Canido) fixéronse coa prata e o bronce. No apartado feminino, a vitoria levoulla Mencía Casas, de Sanxenxo; desbancando a Lian Jane, de Canido; e á herculina Pepa Bermúdez de Castro; que se tiveron que conformar coa segunda e terceira posición.

Na categoría Sub-13, os que lograron situarse na cabeza da clasificación e subirse ao podio final foron, entre os mozos, os coruñeses Javier García, Andrés Gago e Fernando González; e na clasificación das mozas, a coruñesa Nora Nieto, Lara Peleteiro, de Sanxenxo; e Aitana Pérez (Monte Real Club de Yates). Recibiron premios, ademais, os mellores regatistas masculino e feminina de categoría azul, uns galardóns que recaeron en Fernando Guillán e Sol Martínez, deportistas ambos da cidade de cristal. A repartición de premios celebrouse nas instalacións do Monte Real Club de Yates, e nel participaron o presidente e comodoro do club, José Luis Álvarez e Ignacio Sánchez- Otaegui; Juan Carlos González e Beni Fernández, de Baitra; a concelleira de deportes de Baiona, Miriam Costas, a deputada provincial Raquel Giraldez e o presidente da Real Federación Galega de Vela, Manuel Villaverde.

Tras finalizar a competición, desde o Monte Real, como club organizador, quixeron agradecer tanto ao concello como ao pobo de Baiona o envorcarse co campionato autonómico, que encheu a praia da Barbeira e as súas inmediacións cos máis de 120 optimist participantes.

Con clausúraa da competición de vela infantil, que serviu para conmemorar os 50 anos de historia da clase Optimist en Galicia, o Monte Real Club de Yates enfoca xa os traballos para as regatas de cruceiros que chegarán nos meses de abril e maio, co Trofeo Comunica e o Trofeo Repsol. Previamente, ao longo de marzo, seguirá celebrando a liga de Inverno de J80, que disputa desde comezos de ano en Baiona.