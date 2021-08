Os Premios Nacionais de Vela Terras Gauda recoñecen a Jordi Xammar e Nico Rodríguez como mellor equipo olímpico

O bronce que o equipo formado polo catalán e o galego logrou nos Xogos Olímpicos de Tokio 2020 fíxoos merecedores deste novo galardón

A súa mocidade, o seu esforzo e o seu entusiasmo auguraban que o Premio Nacional de Vela Terras Gauda que recibiron o ano pasado non sería o único da súa carreira deportiva, pero posiblemente nin eles mesmos imaxinábanse poder repetir tan pronto.

O catalán Jordi Xammar (Barcelona, 1993) e o galego Nico Rodríguez (Vigo, 1991) recibirán o próximo 4 de setembro no Monte Real Club de Yates de Baiona, un novo Premio Nacional de Vela ao mellor equipo olímpico.

A medalla de bronce que a tripulación de 470 masculino logrou nos Xogos Olímpicos de Tokio 2020 fíxoos merecedores da prestixiosa distinción por segundo ano consecutivo, e ambos estarán en Baiona para recoller o premio e recibir a homenaxe do público.

Porque o certo é que estes novos regatistas non fan máis que recoller aplausos e admiración por todo o país, non só polo seu continuo encadenamiento de éxitos senón tamén polo seu indiscutible carisma. Nos últimos 5 anos de preparación para as Olimpíadas, foron os máis regulares do escuadrón español, logrando subirse ao podio de todos os campionatos mundiais e europeos disputados desde 2017. Conseguiron o bronce no europeo de 2017 e no mundial de 2018; a prata nos campionatos de Europa e do mundo de 2019, e o bronce e a prata no mundial e o europeo de 2021.

Adestrados por Gideon Kliger e Juan María de la Fuente, chegaron a Xapón no primeiro posto da clasificación mundial e converteron Enoshima na súa proba de lume. A medalla de bronce nipoa foi a culminación perfecta a todos os anos de esforzo dun dúo que o destino reuniu en 2016, anos despois de coincidir por primeira vez cando ambos navegaban en Optimist.

Desde a súa despedida de Tokio pola porta grande e a súa entrada na historia olímpica española foron merecedores de múltiples recoñecementos e mostras de admiración por alí por onde pasaron.

En Baiona repetirán, seguro, aplausos e ovacións. Recibíronos hai un ano cando recolleron o seu primeiro Premio Nacional de Vela Terras Gauda e recibiranos, sen dúbida, o próximo 4 de setembro, nunha gala á que ambos xa confirmaron a súa asistencia.