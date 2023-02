Os J80 volven este sábado á auga a por o segundo asalto da liga de Inverno Baitra

A frota de J80 de Galicia que se disputa a liga de Inverno Baitra volve este sábado á auga a por o segundo asalto dunha competición na que participan 26 veleiros de diferentes puntos da comunidade e tamén do norte de Portugal

Tras unha primeira xornada deslucida polo vento, na que só se puido disputar unha única proba, as tripulacións aspiran a poder completar varias mangas máis e empezar a dar movemento a unha clasificación que lidera o Alboroto de Juan Carlos Ameneiro, que este venres recibirá na Gala da Vela Galega o premio ao Mellor J80 do ano tras a súa vitoria no Campionato de España de 2022.

Séguenlle na clasificación o Maija de Castor Alonso, un habitual deste tipo de ligas organizadas polo Monte Real Club de Yates, e o Miudo encabezado pola directiva do club baionés Marga Cameselle, que fai quince días estreouse na competición cunha moi boa actuación.

As portugués Marías, liderado por Manel Cunha, tratará de volver coarse no podio provisional tras caer da terceira á quinta posición por unha penalización, ao non presentarse ao control de pesada que o comité realizou unha vez finalizada a primeira proba.

Pola súa banda, os membros do comité aspiran a poder poñer en xogo os percorridos en forma de trapecio que non lograron chegar a deseñar na xornada inaugural, na que o vento non estivo o suficientemente establecido para este tipo de percorridos.

Para este segundo round, que dará comezo ás dúas da tarde na ría de Vigo, as previsións meteorolóxicas anuncian moitas nubes, algo de choiva e aínda non está definida claramente nin a dirección nin a intensidade coa que soprará o vento.