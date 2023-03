Opromar rende homenaxe ao empeño feminino que converteu o “Polbo á Feira” nun manxar de interior

A organización de Produtores de Pesca do Porto e Ría de Marín enxalza a figura desas mulleres que foron claves na chegada, distribución, preparación e glorificación do agora mundialmente coñecido “polbo á feira”

Que O Carballiño sexa o templo do polbo capturado historicamente pola frota de Marín non sorprende a ninguén en Galicia. Que a muller fose e sexa clave na chegada, distribución, preparación e glorificación do mundialmente coñecido ‘polbo á feira’ a decenas de quilómetros da costa non debería sorprender a ninguén tampouco. Opromar (Organización de Produtores de Pesca do Porto e Ría de Marín) segue empeñada en facer xustiza co papel da muller no sector e este ano centra a súa mirada nesa creación gastronómica de primeira orde como reflexo do empeño e sabedoría das galegas ao longo dos séculos.

Así, o Museo Manuel Torres acolleu esta mañá a presentación desta iniciativa contando coa presenza da alcaldesa da vila mariñeira, María Ramallo, e onde o director xerente de Opromar, Juan Carlos Martín Fragueiro, resaltou como acto principal unha exposición divulgativa que estará tanto na devandita localidade como en Oseira, hermanadas polo polbo desde hai séculos.

Certo é que o Mosteiro de Oseira e o capitán e logo monxe Diego Arias ¬-naquel momento, servidor dunha muller como a reina Dona Pega rabilonga, nai de Alfonso VII, e quen recibiu como pago aos seus servizos o Coto de Marín- provocaron a conexión entre Marín e Carballiño no século XII. Pero non o é menos que sen o arduo traballo das mulleres a presenza do polbo terra dentro non pasaría de ser un capricho histórico e non se converteu en sinal de identidade para a localidade do interior e de orgullo para a mariñeira.

Desde 1150 ata 1830, o mosteiro tivo dereito aos diezmos da produción de pescado marinense, entre os que se atopaba un produto en principio pouco valorado como o polbo, ao que beneficiaba a súa capacidade de conservación. Dese desprezo gastronómico rescatárono o tempo e as mulleres para que, tras a desamortización de Mendizabal e no século XIX, ese brioso animal de oito patas seguise sendo parte inherente a unha localidade sen mar.

Tal historia, iniciada por homes pero magnificada por mulleres, coincide á perfección co desexo de Opromar de facer xustiza con ese labor feminino. “Faenando cara á igualdade”, en 2018; “Bravas dous Mar”, en 2020; e “Nereidas na pesca”, en 2021 son todos pasos dun só camiñar que agora vive outro capítulo. Un estudo universitario sobre o presente nada igualitario da muller na pesca, os testemuños directos de mulleres da pesca e exemplos do peso feminino na investigación neste mundo deron forma ao desexo de Opromar estes últimos anos que agora se apoia nunha rigorosa investigación histórica para demostrar, a través do revelador exemplo do “polbo á feira”, o fundamental labor da muller na pesca desde sempre, especialmente na comercialización e transformación do produto pesqueiro e no consumo deste no interior de Galicia.

“É fundamental reflectir esta historia para que non se perda”

Na presentación de “Mujeres de Marín, creadoras de tradición pesqueira”, a alcaldesa da localidade, María Ramallo, valorou o traballo impulsado por Opromar “porque esta historia merece a pena que sexa reflectida para que non se perda, é importante que o público a coñeza”. Neste sentido, incidiu en que “o papel da muller no mundo da pesca foi e é fundamental” e destacou o feito de que o polbo de Carballiño, que tanta fama ten no mundo, “é de Marín”.

Previamente, Juan Carlos Martín Fragueiro fixo referencia ás accións impulsadas pola organización para visibilizar o papel da muller no sector, un papel que cualificou de “fundamental”, e explicou que a exposición, con todo o traballo de investigación e recompilación que se está levando a cabo, mostrarase en Marín e en Oseira.

A presentación contou coa asistencia de numerosos socios de Opromar, da concelleira Itziar Álvarez Tapia; do Xefe da Dependencia da área de Agricultura e Pesca de Pontevedra, Javier Seoane, e do Capitán Marítimo do Distrito da Capitanía Marítima de Marín, Carlos Paulino Alonso.