Oia acolle esta fin de semana “A Emoción dos Viños”, evento que chega á súa XI edición

Oia converterase esta fin de semana no mellor lugar para sentir “A Emoción dos Viños”, coa celebración da undécima edición dun evento que cada ano reúne a adegas de diversos territorios. Tras desenvolver a súa edición do ano pasado no municipio oiense, este punto de encontro arredor da cultura do viño repite localización en 2021.

Organizada pola Asociación para a Emoción dos Viños, o evento conta coa colaboración do Real Mosteiro de Oia, lugar no que se celebrarán as dúas xornadas de actividade, a Deputación de Pontevedra e o Concello de Oia.

A cita será este sábado e domingo no Mosteiro de Oia, “un escenario impresionante para viños fieis aos seus terroirs diferenciados: riqueza de matices, castes, paisaxes, tradicións e culturas nun espazo onde chegar á emoción, con sensibilidade e identidade. Viños sen complexos nin prexuízos, estimulantes do espírito, con pracer, levándonos así á emoción”, explican desde a organización do evento.

Na súa edición de 2021, “A Emoción dos Viños” presentará proxectos vitivinícolas cos alicerces da emoción. Trátase de iniciativas que tentan espallar por todas as terriñas do país o cultivo da vide desde o respecto pola terra e a súa contorna, bastións contra o abandono rural, elaborando viños que reflicten con autenticidade e creatividade o seu lar.

Sábado e domingo

O evento desenvolverase na súa maior parte ao aire libre, nos xardíns e no claustro do mosteiro, e seguindo as máis estritas medidas de seguridade e hixiene. Haberá entradas limitadas para cumprir coa normativa presente no que respecta á covid-19.

O horario será partido, o sábado e o domingo de 11.00 a 14.00 horas e de 17.00 a 21.00 horas. O prezo da entrada é de 15 euros para unha xornada e de 25 euros para as dúas. As persoas asistentes recibirán unha copa serigrafiada coa que poderán degustar todos os viños. Ademais, instalarase unha tenda para todas as persoas interesadas en adquirir algunha botella.