O Xeodestino Ría de Vigo e Baixo Miño traballa nun Plan de Sostibilidade Turística en Destino centrado na enogastronomía

Persoal técnico dos 14 municipios reuníronse este mércores en Mos para elaborar un documento inicial, con 20 accións de partida

O Xeodestino Ría de Vigo e Baixo Miño continúa a dar pasos cara a un turismo sostible. Persoal técnico dos 14 municipios que integran o xeodestino reuníronse este mércores en Mos para comezar a deseñar o seu Plan de Sostibilidade Turística en Destino, co que presentar a súa candidatura ao programa do mesmo nome posto en marcha polo Ministerio de Industria, Comercio e Turismo para impulsar a transformación do territorio baseándose nun produto turístico sustentable e que será financiado con fondos europeos Next Generation.

O encontro rematou cun documento inicial de traballo no que se parten de 20 accións coa enogastronomía como fío condutor que a partir de agora se analizarán en detalle para decidir aquelas accións definitivas que se trasladarán ao Plan.

Para a elaboración da candidatura, o Xeodestino Ría de Vigo e Baixo Miño puxo en marcha un proceso participativo con dinámicas de grupo cos axentes implicados, pero tamén unha enquisa dirixida a todos os grupos de interese relacionados co sector turístico dos 14 concellos do territorio. Un breve cuestionario en liña co que recoller opinións e suxestións que permitirán modelar a folla de ruta coa que concorrer ao Plan de Sostibilidade Turística en Destino e no que se pide valorar dende eixes prioritarios e tipoloxías de turismo máis axeitadas para o Xeodestino ata facer unha avaliación do grao de desenvolvemento turístico no territorio ou achegar propostas de acción.

As técnicas e técnicos municipais durante a reunión fixeron unha recompilación e análise das respostas recibidas ata o momento e acordaron ampliar o prazo de participación ata o vindeiro martes 5 de abril.

Á marxe do Plan de Sostibilidade Turística en Destino, durante o encontro o persoal técnico analizou tamén as accións que se teñen previsto executar ao longo deste ano ao abeiro do convenio de colaboración entre o Xeodestino Ría de Vigo e Baixo Miño e Turismo de Galicia e que teñen como obxectivo principal presentar este destino fóra do territorio e traballar de forma activa coas empresas do sector turístico.

A mesa de traballo do Plan de Sostibilidade Turística en Destino do Xeodestino volverá reunirse o vindeiro mércores 6 de abril para segu