O Trail do Trega chega este domingo á súa novena edición

A proba deportiva, que forma parte da Pontevedra Trail League, terá lugar na Guarda este domingo día 20 de novembro, contando xa con máis de 300 deportistas inscritos.

Na xornada deste martes día 15 de novembro tiña lugara presentación da IX edición do Trail do Trega contando coa presenza de Antonio Lomba Baz, Alcalde da Guarda; Montserrat Magallanes, Concelleira de Deportes; Ana Laura Iglesias, Deputada de Turismo e Xuventude e Serafín Acevedo, coordinador da proba deportiva.

As inscricións para a IX edición do Trail do Trega, a proba deportiva que forma parte da Pontevedra Trail League e que este ano celebrarase o domingo 20 de novembro, contando co apoio do Concello da Guarda e das Comunidades de Montes, rematan ás 00:00h deste mércores día 16 de novembro.

Montserrat Magallanes, Concelleira de Deportes do Concello da Guarda, destaca a importancia deste tipo de eventos para a dinamización deportiva da Guarda e da súa comarca, un evento ao que asisten numerosos participantes de toda a xeografía galega e de Portugal, promovendo tamén o turismo e a gastronomía local.

Para Antonio Lomba, Alcalde da Guarda, o Trail do Trega é un evento deportivo que transcorre nun dos emblemas galegos e na xoia máis importantes da Guarda como é o Monte Santa Trega, un espazo que gozaran os amantes do deporte este domingo cando visiten A Guarda.

Ana Laura Iglesias, Deputada de Turismo e Xuventude, indicou que este é un espazo idílico para un evento deportivo destas características, manifestando o apoio da Deputación de Pontevedra a esta proba, incluída na Pontevedra Trail League.

Serafín Acevedo, coordinador da proba deportiva, destacou que é unha proba xa consolidada no calendario anual de Trails en Galicia, contando cunha alta participación de persoas de toda a xeografía galega, española e tamén do país veciños con numerosos portugueses inscritos, agardando contar con preto de 400 corredores.

O Trail do Trega é unha proba deportiva que este ano trae un percorrido de 16 quilómetros cun desnivel positivo de 800 metros, contando coas mellores vistas e entorno natural de Galicia como é o Monte de Santa Trega.

A proba transcorrerá 100% polo monte Trega, un dos lugares máis visitados da xeografía galega. A carreira non ten un desnivel significativo pero o cambio de terreo constante, a orografía, climatoloxía farán que sexa unha proba dura e para a que se necesita unha boa preparación. Establécense 4 categorías de competición: Absoluto (masculino e feminino), Sénior (masculino e feminino), Veteranos 40 (masculino e feminino) e Veteranos 50 (masculino e feminino).

A organización habilitará dous avituallamentos no percorrido e paralelamente celebrarase unha andaina de 10 quilómetros con guía incluído.

A saída da Andaina será ás 10:00h e a saída da Carreira ás 10:30h dende a Alameda da Guarda. A entrega de premios será sobre ás 13:00h, onde se coñecerán aos gañadores e gañadoras da Pontevedra Trail League, entregándose os premios aos gañadores e gañadoras absolutos, así coma aos empradroados na Guarda.

As inscricións xa están abertas a través do seguinte link: https://bit.ly/3S0b7aD e toda a información da carreira se pode consultar na web oficial da proba: www.traildotrega.com