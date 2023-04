O Teatro Principal de Tui recibirá preto de 800 mil euros para a súa rehabilitación

O Teatro Principal de Tui é un dos 181 edificios que recibirán fondos do PIREP Local. Na resolución provisional publicada o luns polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana (Mitma), figura a concesión de 772 mil euros para a súa rehabilitación.

O Concello de Tui recibirá do PIREP Local 772 mil euros para a rehabilitación do Teatro Principal. Este é un dos 181 edificios públicos que recibirán fondos europeos de recuperación NextGenerationEU do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana (Mitma) dentro da Liña 2 do Programa de Impulso á Rehabilitación de Edificios Públicos de titularidade local (Pirep Local) do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR).

En concreto o concello de Tui, segundo figura na resolución provisional, recibirá 772.293,00 €. O proxecto presentado polo Concello de Tui obtivo 64,25 puntos sobre 100, ocupando o posto 37 dos 181 subvencionados.

As actuacións financiadas deberán ser solventes técnica e financeiramente e estar efectivamente implantadas e en funcionamento antes do 31 de marzo de 2026.