O Solventis de Malalo Bermúdez dá a sorpresa na liga de Outono Gestilar J80

A tripulación do Solventis Ribadeo liderada por Malalo Bermúdez de Castro foi a mellor da segunda fase da liguiña de monotipos do Monte Real

O Solventis Ribadeo liderado por Malalo Bermúdez de Castro deu a sorpresa este sábado na liga de Outono Gestilar J80 vencendo con contundencia na única proba disputada. O bo facer do recoñecido patrón coruñés, ao que deron soporte Alberto García á táctica, e Eduardo Mosquera e Lorena Freitas completando tripulación; valeulle ao equipo para subir da quinta á terceira posición, acurtando distancias con respecto ao líder, do que lle separan agora 8 puntos.

MINUTO DE SILENCIO

Previo ao comezo da xornada, a frota gardou un minuto de silencio en sinal de homenaxe aos recentemente falecidos Gonzalo Romero (histórico regatista do MRCYB gañador, entre outros moitos trofeos, do primeiro Conde de Gondomar en 1976) e Chema Retolaza (destacado socio do MRCYB e pai do actual vicepresidente Alejandro “Alechu” Retolaza).