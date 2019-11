O Real Mosteiro de Oia recupera os grafitos dos presos retidos alí na Guerra Civil na maior actuación de recuperación da memoria histórica en Galicia  

Durante o evento de inauguración da mostra renderase homenaxe ao último sobrevivente dos presos do que ten constancia a propiedade e darase a coñecer o testemuño do seu paso por este inmoble, usado como campo de concentración entre os anos 1937 e 1939

Pasaron 80 anos desde o final da Guerra Civil española pero a memoria dos sobreviventes e o sentir dos familiares destes e dos falecidos non son as únicas pegadas indelebles da historia recente de España. Porque as paredes tamén gardan recordos, tesouros dunha realidade perdida e en gran medida descoñecida.

O Real Mosteiro de Oia foi testemuña nos seus máis de 800 anos de historia, de como os seus monxes artilleiros repelían ataques piratas, como os seus dominios chegaban a Lisboa ou como o terremoto que a arrasou sentiu nesta comunidade monástica. As tropas napoleónicas, os Xesuítas ou os peregrinos insignes do Camiño de Santiago tamén deixaron as súas pegadas.

Toda a súa historia está a poñerse en valor desde hai un tempo a través de visitas guiadas, charlas, concertos ou talleres; e non só a través de documentos e lendas, senón grazas ás súas pedras. Destas paredes rescatáronse os grafitos forxados durante os anos que foi utilizado como cárcere. Agora, os propietarios actuais deste inmoble único expoñerán ao público ese tesouro da memoria colectiva tras un longo proceso de protección, estudo e restauración.

A mostra dalgúns destes testemuños, que se presentará de forma oficial o vindeiro sábado 16 de novembro baixo o nome “Os presos do Mosteiro. Memoria da Guerra Civil Española”, é froito de máis de 1.500 horas de traballo dun equipo especializado, que contou coa supervisión de expertos de Patrimonio da Xunta de Galicia. Todo dentro do que podemos considerar polo seu volume o traballo máis importante de recuperación de memoria histórica que se levou a cabo en Galicia.

Os grafitos contan a historia dos encarcerados, mensaxes indirectas que agora se interpretan. Historias, inquietudes e desexos de persoas. Por iso a propiedade homenaxeará durante o evento a Joan Salvador, preso no mosteiro durante aqueles días.

De feito, a mostra pretende ser unha homenaxe á memoria das máis de 5.000 persoas que foron encarceradas en Oia entre os anos 1937 e 1939. Nese tempo, chegaron ao Mosteiro presos do norte de España, principalmente asturianos, cántabros e vascos nos primeiros anos, e cataláns, valencianos e mallorquinos nos meses finais da guerra. As súas angustias, o paso do tempo, a guerra ou os recordos doutros tempos máis felices foron plasmados polos prisioneiros nas paredes do mosteiro, grafitos que a actual propiedade atopou nun estado de total abandono á súa chegada. Para a exposición que agora se inaugura, tamén foron supervisados os materiais utilizados como soporte dos grafitos, así como a orientación dos paneis para evitar calquera deterioración.

A propiedade do cenobio leva traballando neste proxecto máis dunha década, habilitando unha nova cuberta ao estar a orixinal colapsada, rexistrando e estudando os escritos, recompilando testemuños de veciños, e procedendo finalmente á extracción, restauración e mostra. Nestes labores en concreto investíronse preto de 300.000 euros para evitar a perda dunha riqueza gráfica que forma parte da historia do Mosteiro de Santa María de Oia, e por tanto de Galicia e de España.

Os protagonistas

O 16 de novembro terá lugar ao mediodía o evento oficial de inauguración da exposición, con autoridades e representantes do mundo cultural de Galicia, mentres que pola tarde, o mosteiro volverá abrir as súas portas para todos os veciños de Oia que desexen visitar a exposición mediante visitas guiadas previa reserva. Ademais, no acto de inauguración intervirá Celia Casás, técnica responsable da recuperación dos grafitos, quen falará de todo o proceso.