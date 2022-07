O Porto de Vigo participará nas Olimpiadas de Policías e Bombeiros de Rotterdam

O ex olímpico Carlos Adán e a medallista nacional Tania Valverde representarán á Autoridade Portuaria viguesa na modalidade de atletismo.

O Porto de Vigo participará, un ano máis, nas Olimpíadas de Policías e Bombeiros que, nesta ocasión, celebraranse na cidade de Róterdan desde mañá venres e ata o próximo 31 de xullo.

Nesta ocasión, a delegación portuaria estará formada polos policías Carlos Adán e Tania Valverde, que foron recibidos esta mañá polo máximo responsable do Porto olívico, Jesús Vázquez Almunia, antes de poñer rumbo a Rotterdam.

Ambos participarán na modalidade de atletismo. A competición terá lugar na cidade da Haia desde o día 23 de xullo ata o 28. Valverde participará en triplo salto e lonxitude os días 24 e 26 de xullo e Adán fará o propio nas probas de 10.000 e 5.000 metros. A cerimonia de apertura celebrarase o día 22 de xullo ás 19.30h no estadio de fútbol do Feyenoord .

Tal e como trasladaron a Vázquez Almuiña, tanto Adán como Valverde viaxan a Rotterdam co obxectivo de lograr o ouro na súa categoría en ambas as probas e, se é posible, superar o récord do mundo.

Aínda que Valverde estréase este ano neste tipo de competición, Adán conta cunha ampla bagaxe nas Olimpíadas de Policías e Bombeiros, xa que participou ata en catro ocasiones nesta gran cita: Adelaida 2007, onde obtivo a medalla de bronce na modalidade de Cros sobre 10km e 5000m; Vancouver 2009, onde logrou a cuarta posición no Cros sobre 5km e obtivo a medalla de bronce nos 10000 e a de prata nos 5000; Nova York 2012, onde se fixo coa prata no 10km e o ouro formando equipo con tres Ertzaintza, ademais do bronce nos 5000metros; e Chengdu 2019, onde obtivo senllas medallas de ouro en 5000 e 10000 metros.

Adán é especialista no fondo e nas probas de campo a través, e destacou a partir de finais dos oitenta e durante toda a década dos noventa. Foi 32 veces internacional con España e participou nos Xogos Olímpicos de Barcelona 92

Pola súa banda, Valverde foi medalla de ouro o ano pasado no Campionato de Galicia Absoluto en Pista Cuberta, onde logrou senllas medallas no triplo salto e fixo o seu mellor rexistro da tempada, conseguindo, ademais, o primeiro posto en lonxitude.

Durante o seu encontro, o máximo responsable portuario destacou que para o Porto de Vigo é unha honra contar nas súas filas con deportistas da talla de Tania e Carlos que, ademais de velar pola vixilancia e seguridade da terminal olívica a diario, compaxinan esta actividade con competicións ao máis alto nivel.

Así mesmo, lembrou que, no Corpo da Policía Portuaria de Vigo, formado por un total de 94 axentes, son moitos os axentes que participan en diversos maratóns ou campionatos de Ironman, exercendo de embaixadores do Porto de Vigo a nivel nacional e internacional, o que, sen dúbida, é un orgullo para Vigo e o seu Porto.