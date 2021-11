O Porto de Vigo convértese nunha área cardioprotexida

A Autoridade Portuaria de Vigo instalou dez desfibriladores na súa zona de dominio público, catro deles móbiles, que se suman aos 15 xa instalados por empresas e institucións desde Bouzas ata Guixar

En España prodúcense anualmente preto de 24.500 paradas cardiorrespiratorias, ou o que é o mesmo, unha cada 20 minutos. Calcúlase que a supervivencia das persoas que sufriron unha parada cardiorrespiratoria redúcese nun 10% cada minuto que pasa.

Neste sentido, os casos nos que a parada cardiorrespiratoria é causada por unha fibrilación ou unha taquicardia ventriculares sen pulso, a desfibrilación eléctrica é o único tratamento eficaz, sendo a súa precocidade o factor que máis contribúe na supervivencia dos pacientes. Así mesmo, a realización precoz de manobras de reanimación cardiopulmonar ( RCP) por parte de testemuñas, alonga o tempo no que a desfibrilación é efectiva e demostrouse que duplica a supervivencia dos afectados.

Conscientes de que a actuación nestes casos e con medios idóneos condiciona o prognóstico en canto á recuperación da vida e á minimización das posibles secuelas, o Conselleiro de Sanidade e presidente da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Julio García Comesaña; o presidente da Autoridade Portuaria de Vigo, Jesús Vázquez Almuiña; e a súa homóloga en Cruz Vermella en Galicia, Carmen Colmeiro, ademais doutras autoridades sanitarias, das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, económicas e sociais da cidade, participaron esta mañá na presentación do proxecto “Porto de Vigo, Porto Saudable”, enmarcado nun acordo de colaboración subscrito entre a Consellería de Sanidade e a Autoridade Portuaria de Vigo co obxectivo de “ cardioproteger” o Porto de Vigo.

Segundo explicou o máximo responsable portuario, o acordo, rubricado o pasado mes de maio, ten por obxecto cardioproteger o Porto de Vigo e a súa contorna, fomentando a formación e difusión do coñecemento das técnicas de RCP, con especial atención ao incremento de persoal formado e capacitado para o uso do Desfibrilador Externo Semiautomático, así como a súa incorporación ao Programa “Acode e Axuda”.

Para iso, a Autoridade Portuaria de Vigo instalou diferentes desfibriladores na súa zona de dominio público, de acordo cun informe elaborado pola Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que analizou os espazos e recursos dos que dispón o Porto de Vigo para levar a cabo unha distribución o máis eficiente posible dos desfibriladores.

Segundo recolle o informe elaborado pola Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, existían un total de 15 desfibriladores instalados por empresas e institucións desde Bouzas ata Guixar, aos que se sumaron outros catro desfibriladores móbiles -nos vehículos da Policía Portuaria- e outros seis fixos -no edificio de oficinas da Autoridade Portuaria, na nave da Lonxa e o Mercado, na casa da Policía Portuaria de Bouzas e na de Guixar- e no edificio social do Porto, situado no Peirao do Arenal.

No que respecta ao resto de zonas marítimo-terrestres situadas a ambas as marxes da Ría-, convídase as empresas desta área que non posúen desfibriladores a que formen parte da iniciativa. Actualmente, nesta zona existen 7 desfibriladores.

Segundo valorou o máximo responsable portuario, en situacións de parada cardiorrespiratoria, a dispoñibilidade inmediata de medios técnicos como os desfibriladores, resultan imprescindibles para abordar con éxito as manobras de reanimación, co apoio das urxencias sanitarias, garantindo desta forma a continuidade asistencial.

Formación DESA

Tal e como subliñou o presidente portuario, a formación para poder facer fronte, dunha maneira efectiva, ao manexo seguro dun aparello Desfibrilador Semi-Automático #ante situacións de emerxencia, de acordo co Decreto 38/2017 do 23 marzo, é imprescindible.

Por este motivo, a Autoridade Portuaria de Vigo e Cruz Vermella están a desenvolver diversas xornadas formativas para o persoal que desempeña o seu traballo no Porto de Vigo. Ata o momento, formouse a un total de 80 persoas, entre Policía Portuaria e o persoal de emerxencia designado para cada edificio e, ao longo dos próximos meses, irase ampliando esta formación ao resto do persoal.

No curso abórdanse, ademais dos contidos elementais e as habilidades necesarias para coñecer o funcionamento teórico do DESA, a secuencia do Soporte Vital Básico, como utilizar un DESA no contexto do Soporte Vital Básico ( SVB) e como recoñecer o tipo de complicacións que poden existir ao utilizalo.

Estratexia Blue Growth

Esta iniciativa está enmarcada na estratexia Blue Growth 2021-2027 do Porto de Vigo, dentro do proxecto de porto seguro e saudable e reafirma os compromisos que mantén a Autoridade Portuaria de Vigo cos hábitos de vida saudable e o Obxectivo de Desenvolvemento Sostible ( ODS) da Axenda 2030.

Neste contexto, o Porto de Vigo defende a necesidade de dispoñer dunhas instalacións máis responsables, facilitando unha contorna segura que minimice os riscos sanitarios, tanto para os traballadores portuarios como para o resto dos cidadáns que utilicen o espazo portuario. O obxectivo é involucrar a toda a Comunidade Portuaria e que as empresas concesionarias adhíranse a este proxecto que pode salvar moitas vidas.