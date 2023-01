O Porto de Vigo afiánzase como referente en Europa no uso de enerxías limpas

O presidente de Portos do Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, e o presidente do Porto de Vigo, Jesús Vázquez Almuiña, deron a coñecer o proxecto de mellora da eficiencia enerxética da Lonxa ou “Lonxa 4.0”

O Porto de Vigo contará desde hoxe cunhas instalacións pesqueiras máis eficientes, grazas á conclusión do proxecto de mellora da eficiencia enerxética da Lonxa ou “Lonxa 4.0”. Unha actuación que forma parte do compromiso da Autoridade Portuaria de Vigo co medioambiente e a defensa da sustentabilidade, a través da súa estratexia de Crecemento Azul (Blue Growth).

Segundo destacou o presidente da Autoridade Portuaria de Vigo, Jesús Vázquez Almuiña, na inauguración deste renovado espazo, á que asistiu o presidente de Portos do Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, así como a delegada da Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, a directora da Axencia Europea de Control da Pesca, Susan Steele, membros do Consello de Administración e do equipo directivo do Porto, Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, representantes da Comunidade Portuaria, e da Federación de Asociacións Veciñais de Vigo, o orzamento total de investimento ascende a 2,5 M€, dos cales, 1,9 M€ serán financiados con fondos FEDER-IDAE e 500.000€ a través dun convenio de colaboración con Portos do Estado para o desenvolvemento deste proxecto innovador de mellora da eficiencia enerxética da Lonxa, no marco do Plan de Fomento da Innovación para o Transporte e as Infraestruturas do Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana. As obras executounas a UTE Demain Obras e Servizos, S.L. – Frimarte, S.L.

Aposta pola innovación e a sustentabilidade ambiental

O presidente de Portos do Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, felicitou á Autoridade Portuaria por este proxecto, que sitúa ao Porto de Vigo como un referente a nivel europeo e, neste sentido, lembrou a importancia da innovación e a sustentabilidade ambiental no futuro dos portos, como criterios fundamentais de actuación establecidos no novo Marco Estratéxico do sistema portuario español.

O palabras de Vázquez Almuiña, esta actuación ten como obxectivo o de mellorar as condicións de illamento da envolvente da sala de poxas, así como a modernización das instalacións e equipos de refrixeración e iluminación e a instalación na cuberta do aparcamento de paneis solares para autoconsumo, dotados dun novo sistema de baterías de almacenamento, o que permitirá optimizar o balance enerxético do edificio, producindo e acumulando enerxía durante o día para consumila durante a noite, coincidindo co período de actividade na Lonxa. Estímase que con este sistema redúzase o consumo anual da lonxa en 215.000 kw.

“Estas actuacións -destacou- permitirán aumentar nunha letra a cualificación enerxética do edificio e converterán esta instalación na primeira gran lonxa en Europa en funcionar con enerxías renovables con almacenamento”. Para logralo, instaláronse un total de 306 paneis fotovoltaicos de 550Wp e 2.1m2 de superficie unitaria na cuberta da Lonxa. Trátase dunha superficie total de, ao redor, de 800m2. A potencia total da instalación é de 147kW. Consta de 3 investidores de rede, ademais de 20 baterías de litio de 180 amperios.

Durante a súa intervención, o presidente do Porto de Vigo referiuse tamén aos duros momentos que está a atravesar o sector e fixo referencia aos novos vetos que afectarían á pesca de arrastre e que se suman aos que entraron en vigor o pasado mes de outubro, así como á necesaria baixada do IVE de todos os produtos pesqueiros para favorecer “os múltiples beneficios da dieta atlántica”.

Fronte á incerteza que axexa ao sector, Vázquez Almuiña lembrou o liderado do Porto de Vigo no tráfico de pesca e a aposta decidida pola institución que preside ao redor da defensa do medioambiente e a sustentabilidade como prioridades dentro da súa estratexia de Crecemento Azul.