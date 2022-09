O Porriño prepárase para celebrar as súas festas patronais cunha programación que abrangue 30 días e máis de 80 actividades

O Concello do Porriño presenta trinta días de actividades para todos os públicos que inclúen unha ampla proposta musical, cultural , deportiva e de ocio

As agardadas Festas do Cristo 2022 foron presentadas hoxe no salón de plenos do Concello polo alcalde do Porriño, Alejandro Lorenzo, o concelleiro de festexos, Bienvenido Estévez, e os edís Abel Estévez e Antía Carrera, que estiveron acompañados por representantes do tecido asociativo do Porriño.

“Despois dos anos tan difíciles que tivemos que vivir merecemos aparcar por uns días os problemas e facelo xuntos, disfrutando destas festas con todas esas persoas que nos acompañan sempre, a nosa familia, amigos e veciños. Confío en que estas festas nos sirvan para iso aos porriñeses e porriñesas, para festexar o afortunados que somos de ternos os uns aos outros e de formar parte de alto tan noso e tan auténtico, O Porriño”, apuntou o rexedor.

Coque Malla, París de Noya e volta de clásicos como 2Louro Valley Festiva” para lelebrar as Festas do Cristo no Porriño

Lorenzo, quixo destacar o apoio de todas as asociacións culturais e veciñais, clubes deportivos e de todos os veciños e veciñas que contribuiron desinteresadamente no programa das Festas. “Sen o voso esforzo e implicación non sería posible e non podo máis que agradecer a ilusión coa que nos axudastedes a facer realidade estas festas, que son por e para vós”, concluíu o rexedor, non sen antes agradecer o labor da concellería de Festexos, “Beni e o seu equipo, e o resto de concelleiros fixeron un esforzo titánico para poder deseñar este programa e estou seguro que falo no nome de toda a veciñanza ao agradecerllo”.

Coque Malla, Tanxugueiras , París de Noia e Gisela, entre outros

As Festas do Cristo volven cunha ampla proposta musical, gratuíta e para todos os públicos. Entre os seus atractivos estará o concerto de Coque Malla, o venres 23 no exterior do pavillón municipal, Treixadura, o xoves 22 na rúa Domingo Bueno, as Tanxugueiras, o venres 30 ou Gisela e o seu espectáculo Concert Kids, o sábado 24. Os amantes das verbenas poderán disfrutar de grandes directos con orquestras como París de Noia e América -o domingo 25-, M3 e Atenas –sábado 24-, La Dimensión e El Combo Dominicano –luns 26-, e América e Triunfo ( sábado 1 de outubro). Ademais súmase á celebración o Montando Cristo Festival –sábado 24- con bandas como Zalomon Grass, Inmates, Zona Zero ou The Broke.

A volta dos clásicos: Tes Talento e Louro Valley

Outro dos platos fortes do programa proposto polo executivo local é a volta de eventos tan reclamados como o concurso musical “Tes Talento?” ou o festival de djs “Louro Valley Festival” que se celebrará o venres 23 de setembro e cuxo cartel será presentado oficialmente nos próximos días.

Actividades para todos e todas

A programación a completa unha ampla proposta de actividades para todos os públicos con opcións como teatro, monólogos, espectáculos infantís como o concerto de “Uxía Lambona e a Banda Molona” ou “Petiscos de lingua”, deportes da man dos clubs deportivos da vila, cine ao aire libre ou monólogos como o de Pepo Suevos ou Arantxa Treus.

XXIX Festa dos Callos

O broche de ouro o poñerá como sempre a Festa dos Callos que chega á súa XXIX edición. Celebrarase o domingo 2 de outubros e o fará por todo o alto. A festa será presentada nunhas semanas, onde se desvelarán as sorpresas coas que conta este ano.