O polígono da Granxa contará en breve cunha Escola Infantil

David Regades y Eva García de la Torre ultiman os detalles para a construción da escola infantil en Ou polígono da Granxa

Ao dispoñer xa dos informes favorables dos técnicos municipais, o delegado da Zona Franca, David Regades reuniuse este martes coa alcaldesa do Porriño, Eva García de la Torre, co presidente da Entidade Urbanística de Conservación, Indalecio Cuevas, e co seu xerente, David Sobral, co fin de ultimar os detalles para a construción e posta en marcha da escola infantil no polígono da Granxa.

Desde o primeiro momento Regades manifestou o seu total apoio a este proxecto xa que “é fundamental para que a xente que acode a diario a traballar na Granxa poida conciliar a vida familiar e a laboral”. Os nosos parques empresariais, engadiu, “son máis que recintos onde hai naves, son espazos económicos que se dotan de servizos para ser máis adecuados para reter o talento, por iso a produtividade por traballador nos espazos de Zona Franca é un 49% superior á media galega.” A nova gardería estará situada nun local de aproximadamente 300 metros cadrados con 75 de zona exterior situado na planta baixa do Edificio de Servizos propiedade de Zona Franca. A gardería estará dirixida por Beatriz Cabaleiro Fernández, nova inquilina do local, que conta cunha dilatada experiencia na educación infantil a través dos diferentes Centros infantís “Trastes” repartidos por todo o territorio nacional.

A adecuación do local farase de maneira inmediata co fin de poder poñela en marcha no menor tempo posible. Na mesma reunión, David Regades aproveitou para comunicar que Zona Franca xa sacou a concurso a asistencia técnica para a elaboración do estudo de implantación, redacción do proxecto sectorial e de urbanización da cidade do transporte ( Truck Center) que supoñerá, en canto estea terminado o proxecto, poñer fin ao aparcamento indiscriminado en vías urbanas da área de Vigo do intenso tráfico pesado tanto nacional como internacional ofrecendo a esta frota, unha área vixiada dotada de todos os servizos necesarios.