O novo Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Mos contará como mínimo con 6 operarios

Espérase que o Grupo de Emerxencias Supramunicipal mosense poida estar operativo durante o próximo mes de febreiro

O tenente alcalde do Concello de Mos, Camilo Augusto, e o concelleiro mosense de Emerxencias e Medio Ambiente Sostible, Leo Costas, informaron hoxe de que a administración local contará, en principio, con 6 novos operarios para o GES, aínda que poderían ser máis.

Augusto e Costas anunciaron tamén que a previsión é de que o Grupo de Emerxencias Supramunicipal mosense poida estar operativo nesta primeira recta do ano, en concreto durante o vindeiro mes de febreiro. O novo GES integrarase dentro do Servizo Municipal de Emerxencias do Concello de Mos. Para elo atópase en activo o proceso de redacción das bases previo á contratación dos novos operarios.

A renovación do mapa de emerxencias de Galicia acordada mediante un recente convenio pola Xunta, a Federación Galega de Municipios e as deputacións provinciais modifica a distribución dos efectivos dispoñibles na comarca de Redondela. Así, o GES (Grupo de Emerxencias Supramunicipal) desta localidade pasa a unirse co de Mos, aínda que ambas as bases mantéñense. Desde elas atenderanse as necesidades de Mos, Redondela, Pazos de Borbén e Soutomaior, onde onte estivo fai uns días o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, para coñecer o traballo das agrupacións de Protección Civil e dos GES na zona.

Camilo Augusto e o concelleiro mosense de Emerxencias, Leo Costas, manifestáronse hoxe satisfeitos e agradecidos á Xunta de Galicia por mellorar e completar o mapa de emerxencias que cubre o territorio galego, a través de 6 novas agrupacións -5 GES e un servizo municipal financiado pola Xunta-.

A intención do Goberno galego é crear 6 novos servizos de emerxencias -1 na provincia da Coruña, 2 en Ourense e 3 en Pontevedra-, coa colaboración dos Concellos e Deputacións Provinciais, para ofrecer unha mellor atención e tempos de resposta. E un dos 3 novos GES de Pontevedra contará cunha base no municipio mosense.

Na Comisión de seguimento dos Grupos de Emerxencia Supramunicipal (GES), tamén están representadas a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) e as deputacións provinciais.

No caso da provincia de Pontevedra, contarase con tres novos Grupos Supramunicipais de Emerxencias: Arbo, A Cañiza, Covelo e Crecente serían atendidos polo GES da Cañiza; Cerdedo-Cotobade, Fornelos de Montes, A Lama e Ponte Caldelas, por un novo GES con sede en A Lama; e Mos, Pazos de Borbén, Redondela e Soutomaior, polo GES Mos/Redondela, cunha base en cada un dos dous municipios.

En materia de financiamento, a Administración autonómica reafirma o seu compromiso para seguir colaborando no mantemento dos GES, postos en marcha en 2013 en consenso entre a Xunta, Deputacións e Concellos. De feito os 6 novos servizos, suporán un incremento no investimento por parte da Xunta de case 300.000 euros, ao pasar de 4,5 a máis de 4,8 millóns de euros, o que supón máis da metade do custo anual dos GES.

A este respecto desde o Concello de Mos tenente alcalde e edil de Emerxencias, Leo Costas, solicitan que a Deputación de Pontevedra se implique na dotación de equipamento aos Servizos de Emerxencias dos Concellos en xeral e ao Servizo Municipal de Emerxencias de Mos en particular, así como a GES e Agrupacións de Voluntarios de Protección Civil, das que Mos tamén conta con unha. Para estes colectivos a Xunta destinou nos últimos dez anos 15,3 millóns de euros. Ademais, as achegas do Goberno galego para financiar os cinco consorcios provinciais e comarcais de bombeiros superan os 9,8 millóns de euros.