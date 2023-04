O Nautilus abre as súas portas aos centros educativos de Vigo e a súa área

O Presidente da Autoridade Portuaria, Vázquez Almuiña, acompañado por persoal do departamento de Medio e Sustentabilidade do Porto, acompañou aos escolares durante a 1ª visita ao observatorio submarino

Tras o éxito cultivado desde a súa apertura á cidade o pasado venres, máis de 3.000 persoas visitaron o novo visor submarino do Porto de Vigo, situado na dársena da Laxe, fronte ao edificio de Portocultura, en pleno centro.

En Nautilus pode visitarse os venres, de 16 a 20h. e os sábados, domingos e festivos, de 10 a 13 e de 14 a 20h., a través de visitas guiadas e xestionadas pola Fundación Traslatio, en colaboración coa Autoridade Portuaria de Vigo. Con todo, e debido a que o acceso ao interior do observatorio realízase a través de grupos reducidos, quen desexe acceder debe de ter en conta que as últimas visitas ao visor realízanse media hora antes do peche, é dicir, ás 12.30 e ás 19.30h.

O resto dos días, o visor abrirá as súas portas aos centros educativos de Vigo e a súa Área e ao mundo científico. A gran acollida que está a ter, propiciou numerosas peticións por parte dos colexios e, esta mesma mañá, unha vintena de escolares de 6ª de Educación Infantil do centro Neno Jesús de Praga visitaron o observatorio.

Durante a súa visita, alumnos, profesores e pais estiveron acompañados polo máximo responsable da Autoridade Portuaria de Vigo, Jesús Vázquez Almuiña, así como por persoal do departamento de Medio e Sustentabilidade do Porto. Os alumnos tiveron a oportunidade de “mergullarse” nas augas do Porto e comprobar in situ a fauna e flora mariña, así como os sons do mar e a importancia de coidar o medioambiente.

Finalizada a visita ao Nautilus, os pequenos, de entre 5 e 6 anos, trasladáronse ao Hidria Segundo, un dos poucos barcos a vapor que existen en España e que está atracado no mesmo pantalán que o visor, completando desta forma unha actividade que busca poñer en valor o noso patrimonio histórico e cultural.

Á espera de novas visitas escolares e científicas, o visor volverá abrir as súas portas ao público xeral este venres ás 16h. Poderá acceder ao seu interior todo o que o desexe. É petfriendly, polo que os cans tamén poden acompañarche na túa visita, aínda que deberán ir atados e seguir en todo momento as recomendacións dos guías. De igual forma, nas próximas semanas tamén poderán acceder persoas con mobilidade reducida.