O FicAndaina abre a convocatoria para a recepción de películas

O FICANDAINA Festival internacional de curtametraxes e diversidade Funcional de Redondela, organizado por ASCEDAN e a Asociación Andaina, abre a convocatoria para a recepción de películas e documentais que participasen na XI edición que se celebrará do 16 ao 23 de Abril de 2023, no Multiusos dá Xunqueira de Redondela

Para esta nova edición, a dirección do festival, establece 3 seccións a concurso e unha de exhibición para público infantil. As tres secciones a concurso compóñense da modalidade de ficción, documental e novel.

O prazo para recepción das películas está aberto e prolongarase ata o 31 de decembro para as seccións oficiais de ficción e documental. Para a sección novel, traballos non profesionais realizados por centros educativos e centros de atención a persoas con diversidade funcional. Nesta modalidade o prazo de recepción das obras se ampla ata o 31 de xaneiro de 2023.

A duración das películas será superior a 2 minutos e inferior a 20 minutos fóra dos documentais que non poderán exceder dos 10 minutos. Todos os traballos serán entregados a través das plataformas dixitais incluídas nas bases do festival.

Dentro das actividades do Festival, destaca a presenza de obras cinematográficas de carácter internacional, premiados en diferentes festivais e galas cinematográficas nos últimos anos. Máis aló das proxeccións, as actividades do festival compleméntanse con charlas, talleres e outras actividades relacionadas co cinema e a diversidade funcional.

Destaca tamén a oferta educativa das xornadas escolares con pases exclusivos destinados a centros escolares da comarca, onde este ano espérase recuperar as cifras prepandemia, onde máis de 1500 alumnos pasaron polo Multiusos Dá Xunqueira durante a celebración de festival.

Toda a información e as bases pódense consultar na web da Asociación Andaina: www.asociaciónandaina.com