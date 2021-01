O Día da Ilustración dedicado por primeira vez a unha muller: Lolita Díaz Baliño

O 30 de xaneiro celébrase o Día da Ilustración, efeméride coa que se pretende potenciar esta arte e situala no lugar que lle corresponde. Trátase dunha data que se fai coincidir co aniversario do nacemento de Castelao, que tivo entre as súas múltiples facianas de éxito a de gran debuxante.

O Día da Ilustración é unha iniciativa da Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia en colaboración coa Asociación Galega de Profesionais da Ilustración (AGPI). Ademais de lembrar e reivindicar o papel dos profesionais da ilustración na industria cultural, cada ano é homenaxeado un ilustrador histórico galego. A protagonista este ano é Lolita Díaz Baliño.