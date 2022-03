O Consello Climático Asesor Xuvenil da Guarda organiza un concurso fotográfico polo Día Mundial da Auga

Calquera persoa pode enviar a súa imaxe ao enderezo informacion@aguarda.es antes do 22 de Marzo

Dende o Consello Climático Asesor Xuvenil de A Guarda organízase un concurso de fotografía con motivo do Día Mundial da Auga, o vindeiro 22 de Marzo. Na pasada xuntanza do Consello Climático, Carmen Novas, do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, estivo compartindo cos rapaces a campaña europea Water for the Future, que animou aos mozos e mozas a sacar esta iniciativa para implicar a toda a veciñanza.

O concurso pretende recompilar fotografías orixinais e artísticas que teñan como elemento principal a auga, en calquera dos seus estados e formas, dende unha bágoa ata a inmensidade do océano. O gañador ou gañadora recibirá un kit de elementos que permiten o coidado e aforro de auga na vida cotiá e o Concello levará a cabo unha exposición cunha selección das mellores instantáneas.

Calquera persoa pode enviar a súa imaxe ao enderezo informacion@aguarda.es antes do 22 de Marzo. Os mozos e mozas do Consello Climático aproveitan para invitar a calquera persoa entre 15 e 35 anos a participar nesta actividade, que se leva a cabo un venres ao mes ás 19:00 no concello.