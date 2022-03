O Concello de Tui porá dez vivendas municipais en Caldelas a dispor dos refuxiados ucraínos

O Concello de Tui respondendo a solicitude realizada dende a FEGMP ten posto a disposición as dez vivendas municipais que están baleiras en Caldelas. Amais dende o Concello, faise un chamamento á poboación que poida contar con vivendas baleiras para alugar que comuniquen a súa disposición.

Diante do desastre humanitario que significa o éxodo masivo de cidadáns ucraínos fuxindo da guerra e a destrución provocadas pola invasión rusa do seu país, o Concello de Tui mantivo hoxe unha primeira reunión para coordinar dende a institución municipal a axuda local á poboación ucraína.

Esta mañá nesta primeira reunión de coordinación participaron por parte do Concello os responsables das áreas de Servizos Sociais, Ismael Diz, de Educación e Cultura, Sonsoles Vicente, de Emprego e Formación, Ana Núñez, así coma as técnicas de Servizos Sociais Carmen González e Paula Guerreiro. Estiveron presentes a Inma Rodríguez Lago, responsable do centro de acollida de Tui, e Belén Arranz Núñez, coordinadora de programas de Diversidades Acolle Tui, Irene Arias, directora do Centro Sociocomunitario de Tui, Raquel Gómez en representación de SOS Tomiño Baixo Miño, Sor Josefina do Voluntariado da Caridade de San Vicente de Paúl, e Juan González, presidente de Protección Civil de Tui.

Para canalizar esta información, así coma todas aquelas axudas que se poidan ofrecer vén colaborando coma voluntarios, ou ben a través de medios materiais, a próxima semana porase a dispor da veciñanza un punto de información na casa do concello, no departamento de Servizos Sociais, no Centro Municipal de Formación e Emprego en Guillarei e habilitarase un formulario na web municipal.

Tendo en conta que a axuda que vai precisar a poboación ucraína vai ser prolongada no tempo e non puntual, acordouse celebrar estas reunións de coordinación con carácter semanal para ir avaliando as necesidades que poidan ir xurdindo.

A veciñanza de Tui sempre ten demostrado ser solidaria e ter unha gran capacidade de axuda e cooperación con aquelas persoas que máis o precisan. Nestes tempos escuros nos que a guerra nos pon a proba a todos, unha vez máis debemos ser quen de amosar a nosa faciana máis solidaria colaborando coas iniciativas que se poñan en marcha para axudar ao pobo de Ucraína que tan difíciles momentos están a pasar, nenos, anciáns, homes e mulleres separados e separadas da seguridade do seu fogar precisan de nos agora e é agora cando debemos, podemos e temos que axudalos.