O Concello de Nigrán dixitaliza o material da antiga televisión local para preservalo e poder consultalo

O Concello de Nigrán ven de investir 7.000 € en dixitalizar todo o material audiovisual que se conservaba da antiga TV Local de Nigrán e do Val Miñor, operativa no municipio entre 1994 e 1998 no coñecido como Centro Antena (rúa Otero Pedrayo). O seguinte paso será que esté a disposición da veciñanza a través dun ordenador de consulta multimedia situado na nova Biblioteca Municipal e, posteriormente, tamén a través dunha web vinculada ao recén estreado www.arquivoaudiovisualnigran.org (arquivo online que recompila imaxes antigas do municipio).

As preto de 600 cintas VHS con máis de 1.500 horas de gravacións (entre emisións e brutos) permanecían almaceadas desde xa máis de 20 anos sufrindo un deterioro progresivo con riscos de resultar irrecuperables. Os contidos rescatados inclúen desde os clásicos informativos locais coa actualidade do momento, o programa ‘Os nosos maiores’ (adicado a entrevistas aos veciños lonxevos, entre eles a avoa Carmela de Camos, falecida con 113 anos e xa visible no enlace https://arquivoaudiovisualnigran.org/videos/entrevista-a-avoa-carmela/) a tertulias dos actores socias da época, polémicas sesións plenarias coa corporación dos acaldes Avelino Fernández ou José Villar, actuacións de artistas como un novísimo Ivan Ferreiro ou o grupo Berrogüeto, as antigas veladas de boxeo no Pavillón Municipal, un programa específico sobre ‘xardinería e medio ambiente’…

“Son moitísimas horas de documentos audiovisuais valiosísimos nunha época na que non existían as redes sociais nin practicamente os móbiles, polo que resultan especialmente relevantes. En definitiva, é un material con moitísimo valor histórico para Nigrán que se estaba a deteriorar e que agora será compartido con toda a veciñanza e formará parte xa do noso patrimonio cultural para sempre”, destaca o alcalde, Juan González.

Precisamente, o Concello lanzou en decembro vinculado xa a esta idea un Arquivo Histórico Audiovisual Online cunha web pioneira en toda a comarca onde se recompilarán imaxes ou vídeos de interese etnográfico ou paisaxístico para o municipio facilitadas pola propia veciñanza. O obxectivo é que vaia medrando con novas achegas, polo que o Concello insta á veciñanza a ‘rebuscar no faiado’ na procura de novas ‘xoias’ para incorporar. “Este arquivo naceu ao tempo que encargabamos a dixitalización das cintas porque precisamente queríamos unir a el as cintas da TV de Nigrán”, explica González.

Historia da TV Local

O xérmolo da Televisión Local de Nigrán foi unha escola-taller de audiovisuais situado no actual edificio municipal do Centro Antena, fundado precisamente cos obxectivos de fomentar o desenvolvemento local a través de accións relacionadas coas novas tecnoloxías, a formación, o emprego, a dinamización empresarial e comercial, etc. Deste obradoiro xurdíu inicialmente a radio de Nigrán no 1992 e no 1994 arrancou a televisión durante 6 meses cos propios alumnos-traballadores como protagonistas. Esta retomou a emisión no 1995 baixo a dirección de sucesivos profesionais e convertíuse nun servizo mancomunado desde 1996 a 1998, cando finalmente pechou. A Televisión Local de Nigrán estivo operativa nun intre de eclosión das mesmas en toda a area de Vigo, sobrevivindo finalmente unhas poucas ante o alto custe do seu mantemento.