O Concello de Baiona presenta o proxecto da reforma integral do Paseo Pinzón

Esta tarde o Auditorio Municipal V Centenario acolleu a presentación do Proxecto de Remodelación do Paseo Pinzón

O Director de Obra Manuel Portolés foi o encargado de explicar a veciñanza a reforma integral despois de 40 anos desta zona por un valor de 1.058.655,41€ máis IVE.

O proxecto será cofinanciado xunto coa Deputación de Pontevedra, que achegará o 48% da inversión ao abeiro do convenio acordado en xaneiro dentro do plan Reacpon da Deputación, mentres que o 52% correrán a cargo da Tesourería Restante que xa estaba reservada no pleno ordinario do mes de marzo.

O alcalde de Baiona, Carlos Gómez, considera urxente actuar nesta zona peonil de algo máis de 6.000 metros cadrados para frear o afundimento do terreo que se agrava tras máis de corenta anos de actuación dende o mar sen mantemento. A transformación será total e a solución levarase a cabo segundo o estudo xeotécnico e topográfico realizado na zona para modernizar unha das áreas recreativas máis concorridas da vila, especialmente nos días de marea para observar as ondas.

O proxecto contempla renovar o firme para poñer fin ao afundimento do terreo. As baldosas superficiais obsoletas serán substituídas por formigón pulido de cores. Crearase unha zona de xogos para os máis pequenos e zonas verdes. Tamén se renovará toda a iluminación para cumplir cos obxetivos de desarrollo sostible apostando pola eficiencia e o ahorro enerxético.

As obras comenzarán nas vindeiras semanas e espérase que duren seis meses

“O balcón ao Atlántico do noso municipio, unha zona na que se pode contemplar un dos mellores solpores do mundo, será máis accesible e moderno para gozalo durante todo o ano”, destaca o alcalde, Carlos Gómez.

A reforma integral do Paseo Pinzón será a primeira fase dun plan de reordenación de toda a zona situada entre as praias urbanas da Concheira e A Ribeira. “Queremos redefinir toda esa zona dividida en tres espazos illados. Comezamos polo paseo do Pinzón porque é o máis urxente, pero tamén abordaremos A Palma e o paseo da Ribeira para convertelos nun entorno unificado, esteticamente homoxéneo que conserve o carácter histórico e o uso deportivo e de ocio”, conclúe o rexedor.