O Concello de Baiona inicia os traballos de recuperación dos lavadoiros do municipio

O Concello de Baiona iniciou nestes pasados días os traballos de limpeza, mellora e rehabilitación dos lavadoiros públicos co fin de poñelos en valor e darlles a importancia que teñen como elemento patrimonial de toda a veciñanza.

Os traballos comezáronse na parroquia de Baíña onde nestes días rematouse coa mellora e recuperación do lavadoiro do Burgo, que foi sometido a unha limpeza a fondo, selado de xuntas para evitar perdas de auga, pintado e rozado de toda a contorna.