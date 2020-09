O Concello de Baiona ilumínase de verde para conmemorar o Día Mundial do Alzheimer

A fachada do Concello de Baiona iluminouse una ano maís de cor verde con motivo da conmemoración do Día Mundial do Alzheimer, efeméride instituida pola Organización Mundial da Saúde (OMS) e auspiciada por Alzheimer Disease Internacional ( ADI) en 1994. As luces verdes xa luciron na fachada esta pasada noite.

Con este xesto o Concello de Baiona Con busca dar visibilidade e apoio sobre a situación de ao redor de 3,5 millóns de enfermos e familiares que conviven con esta enfermidade en España.

Este luns deu comezo en Baiona o taller “Cultiva a Mente”, que se desenvolverá ata finais de xuño do próximo ano. Este taller nace desde a Concellería de Servizos Sociais a través de diversas reunións entre o alcalde, Carlos Gómez e a concelleira, Concepción Vara coa Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras demencias dexenerativas “ AFAGA”, en busca de dar prevención e asesoramento á demanda de veciñas e veciños, maiores de 55 anos.

Nesta primeira edición, que arrincaba onte no Multiusos Angel Bedriñana e que se realizará todos os luns ata o mes de xuño, conta coa participación de 13 veciñas e veciños do municipio, que dunha forma didáctica experimentarán novas aptitudes e experiencias para levar a cabo no seu día a día, exercitando a súa mente e fomentando a socialización.

O ano pasado celebrouse en Baiona o taller “Cultiva a Mente”. Na actividade participaron numerosos veciños e veciñas do municipio que dunha forma didáctica experimentaron novas aptitudes e experiencias para levar a cabo no seu día a día, exercitando a súa mente e fomentando a socialización.

Durante o estado de alarma o Concello de Baiona e AFAGA estableceron un seguimento das persoas que estaban a participar neste programa.