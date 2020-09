O Concello da Guarda e o Centro San Xerome poñen en marcha o programa Merézome un respiro

O Concello da Guarda pon en marcha o proxecto MERÉZOME UN RESPIRO (Concilia covid), programa de Respiro familiar co que responder ás necesidades das familias con persoas con diversidade intelectual residentes no Municipio.

A actual situación vivida pola crise sanitaria da covid-19 tivo un impacto moi considerable na vida de moitas persoas, pero nas persoas con diversidade intelectual, e especiais dificultades, moito máis, xa que é uns dos colectivos máis vulnerables. O confinamento e as actuais medidas preventivas derivadas da situación da pandemia no Concello, obrigou a pechar temporalmente os Centros de atención ás persoas. As persoas con especiais dificultades, como son as persoas usuarias do Centro San Xerome, víronse na obriga de permanecer nas súas casas por períodos de tempo longos, tendo que prescindir tanto dos apoios profesionalizados que favorecen o seu desenvolvemento, tanto físico como emocional, sensorial, cognitivo, etc… como das súas relacións sociais, persoais e afectivas.

Para moitas das persoas con grandes necesidades de apoio, perder as súas rutinas supón un gran deterioro, tanto a nivel físico como a nivel cognitivo, emocional, etc… Por outra banda, neste período as súas familias víronse transformadas en coidadoras as 24 horas do día, 7 días á semana, durante varios meses…

Co proxecto MERÉZOME UN RESPIRO (Concilia Covid Concello da Guarda) se están a realizar, -e se realizarán ate o 31 de decembro 2020-, diversas intervencións de apoio individualizado ás familias e persoas usuarias do Centro de día e Centro educativo de San Xerome, nos períodos nos que as persoas usuarias non poidan acudir ao Centro por causas motivadas pola covid-19. Esta semana comezaron xa os primeiros apoios individualizados, en distintos contextos e espazos abertos da contorna, prestados por distintos profesionais da Asociación San Xerome, para garantir que os servizos ás persoas e familias beneficiarias do proxecto respondan plenamente ás súas necesidades.

O proxecto está financiado pola Deputación de Pontevedra, mediante as axudas extraordinarias dirixidas a Concellos de menos de 50.000 habitantes para a prestación de actividades de apoio ás familias para facerlle fronte ao impacto da covid-19 durante o ano 2020, dende a estratexia local para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes.