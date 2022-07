O colexio O Cruceiro de Vilalonga, modelo de arquitectura pedagóxica en Europa

Unha delegación de representantes de Educación en Europa procedentes de Turquía e Austria visitaron esta mañá Sanxenxo para coñecer o colexio O Cruceiro de Vilalonga como modelo de arquitectura pedagóxica acompañados de Anxo Sánchez, director do Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI).

O centro responde xa os parámetros dunha unha nova arquitectura institucional educativa acorde coas novas metodoloxías de aprendizaxe, cos novos espazos de socialización escolar e cos obxectivos de desenvolvemento sostible 2030.

A concelleira de Educación, Paz Lago, e a alcaldesa en funcións, María Deza, recibiron ao grupo no salón de plenos do Concello para agradecer o seu visitar ao municipio e o seu interese por coñecer o colexio de recente construción na zona de Ou Revel. A continuación, Lago acompañoulles na súa visita guiada polo centro educativo, na que tamén estivo o director e varios profesores, e comprobaron as facilidades para transportar o novo mobiliario escolar ou modificar espazos dentro dunha aula, así como as novas formulacións pedagóxicas.

A visita enmárcase dentro dun proxecto europeo de cooperación para a innovación e intercambio de boas prácticas no que participan Turquía, Austria, Bélxica, Portugal, República Checa e España. “E para nós un orgullo que un centro de recente construción non noso municipio sexa un exemplo de innovación educativa”, asegurou Paz Lago.

Pola súa banda, Anxo Sánchez asegurou que é “exemplo desta aposta en Galicia polo cambio por estas novas infraestruturas modernas pedagóxica que permite unha educación versátil. A pandemia fai aínda máis importante este cambio”. Na mesma liña, sinalou que “vos representantes dous países que nos acompañan están encantados co colexio que estamos a visitar”.

O colexio ten capacidade para 450 alumnos e conta con aulas con divisións móbiles que permitirán adaptar os espazos con flexibilidade, en función das circunstancias e atendendo ao contexto covid. Está construído nunha parcela de 11.346 metros cadrados, conta cun total de 11 aulas, biblioteca, comedor, e ximnasio.