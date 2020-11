Coa presenza do Alcalde, da presidenta da Deputación, do director da planta de Vigo do Grupo PSA, do delegado de Zona Franca e do director xeral de Dangel, esta mañá presentouse o primeiro vehículo que a firma francesa, líder en coches 4×4, transformou en España.

A matriz desta firma ten a súa sede en Sentheim, Francia, e está considerada líder mundial na conversión de vehículos utilitarios a 4×4 dinámicos na estrada e seguros para realizar traballos en todo tipo de terreos.

Neste centro de produción de Zona Franca Vigo, Dangel mellora a tracción de vehículos fabricados pola planta do Grupo PSA en Balaídos agregándolles características todoterreo grazas a un codesarrollo realizado polos enxeñeiros de ambas as firmas. Este é un sistema de tracción integral que permite superar incluso os terreos máis difíciles polo que ten usos polivalentes. O mercado ao que se dirixen estes 4×4 integrais pode ser o deporte extremo – por exemplo no Rallye París-Dakar que xa en 1982, nada menos que doce equipos participantes levaban un Peugeot 504 Dangel- e para realizar os traballos máis duros que teñen que circular por terreos moi accidentados.

Cun investimento de ao redor dun millón de euros, o centro de Zona Franca Vigo de Dangel pode chegar a transformar 3.000 vehículos ao ano. Neste primeiro ano 2020 transformaranse uns 100 vehículos, cun aumento gradual da produción ao longo de 2021, ata alcanzar un ritmo de 1.200 vehículos por ano a finais de 2021. En canto ao emprego, as instalacións de Dangel en España xa permitiron a contratación de operadores locais, á parte do persoal vindo de Francia para iniciar a actividade.

É de destacar o feito de que a empresa Dangel dedica máis do 15 por cento da súa facturación a I+D. “Con este dato -dixo David Regades- entenderase a satisfacción de ter a compañías como esta en o noso territorio xa que reforzan considerablemente o clúster da automoción vigués”.

Philippe Hébert, director xeral da empresa, e o seu equipo explicaron que este planta de produción, que desde agosto traballa na Zona Franca de Vigo, cumpre un triplo obxectivo, reduce os custos de transporte dos vehículos transformándoos o máis preto posible da planta de PSA de Vigo desde onde saen os coches que logo se transforman; mellora a pegada de carbono da compañía evitando o transporte de varias ducias de camións a través de Europa e permite á empresa adaptar a súa futura capacidade de transformación a un aumento da demanda.

Na súa intervención, Regades tamén quixo agradecer á dirección do centro de Vigo do Grupo PSA, particularmente a Ignacio Bo, polo importante papel realizado para atraer a Vigo a esta empresa “o que afianza aínda máis a importancia da planta viguesa xerando sinerxias e atraendo novas firmas” dixo o delegado quen tamén agradeceu ao Alcalde e presidente de Zona Franca por apoiar sempre o fortalecemento do sector industrial.

Regades tamén explicou que ademais das características técnicas extraordinarias destes coches, o feito de estar instalados en territorio franco é esencial para abarcar novos mercados grazas ás vantaxes fiscais de Zona Franca que posibilita que as empresas instaladas no seu recinto non paguen impostos se envían as súas mercadorías a países terceiros, co que Dangel tamén poderá exportar os seus modelos a mercados alleos á UE a un custo moi competitivo.