O Campionato Galego de Optimist celebra as súas vodas de ouro en Baiona

Baiona acolle do 22 ao 24 de febreiro a celebración do 50º Campionato Galego de Optimist – Trofeo Baitra que organiza o Monte Real Club de Yates por delegación da Real Federación Galega de Vela

Baiona acolle esta fin de semana a celebración das vodas de ouro do Campionato Galego de Optimist, que cumprirá os seus 50 anos de vida no Monte Real Club de Yates, o club que o viu nacer en 1970 coa organización da súa primeira edición.

Cinco décadas despois daquel primeiro campionato, no que participasen 17 nenos e resultase gañador José de la Gándara a bordo do “Canario”, o club baionés reunirá a uns 120 regatistas de clubs de toda Galicia nunha competición que se prolongará durante tres días.

Dun mínimo de 3 regatas e un máximo de 9, dependendo das condicións meteorolóxicas, sairá o recoñecemento ao mellor regatista de Optimist de Galicia, un título ao que aspiran deportistas que se moven entre os 8 e 15 anos.

Entre os participantes de clubs como o Real Club Náutico de Sanxenxo, o Real Club Náutico de Vigo, o Club Marítimo de Canido, o Real Club Náutico de Rodeira, o Real Club Náutico da Coruña ou o Monte Real Club de Yates, entre outros, estarán os regatistas que encabezan a clasificación galega tras as clasificatorias previas.

Os cinco primeiros son Mencía Casas (Sanxenxo), Andrés Barreiro ( Canido), Pablo Astiazaran (Vigo), Pablo Rodríguez (Rodeira) e Liang Jane ( Canido), e salvo sorpresas de última hora, algún deles estará con seguridade no máis alto do podio do campionato galego.

O sábado 22, primeiro día de competición, a xornada empezará coas medicións e entrega de documentación aos participantes. Celebrarase despois unha reunión de adestradores e a partir das dúas da tarde darán inicio as probas.

O escenario da disputa será a baía de Baiona, os percorridos entre boias terán un deseño trapezoidal e os pequenos navegarán segundo o sistema de grupos da Real Federación Galega de Vela, que os divide en azul e amarelo.

O domingo 23, segunda xornada de probas, o sinal de atención para o comezo das mangas do día escoitarase ás 11 da mañá; e o luns 24, na última etapa do campionato, o inicio será algo máis madrugador, a partir das dez e media.

Ese mesmo día, ao redor das seis da tarde, celebrarase a entrega de premios aos gañadores, na que ademais de responsables do club e autoridades, participarán algúns dos gañadores do primeiro Campionato Galego de Optimist de 1970.

Na presentación oficial do evento, celebrada esta mañá cunha rolda de prensa en Baiona, o vicepresidente do Monte Real Club de Yates, Alejandro Retolaza, congratulouse porque o club fose elixido para celebrar o medio século de vida da competición. “A evolución nestas cinco décadas -dixo- foi enorme. Creceu o interese, creceu o número de escolas e de campionatos e, sobre todo, creceu, e moito, o número de nenos e nenas que cada ano inícianse na vela”.

O vicepresidente do Monte Real puxo cifras na mesa. Dixo que na actualidade navegan en Galicia uns 400 Optimist, dos que uns 130 participan en competicións. “E a gran parte deles -asegurou Retolaza- terémolos esta fin de semana en Baiona”.

Na rolda de prensa tamén interveu o patrocinador do evento, Juan Carlos González, director xeral de Baitra Accesorios Navais, unha empresa que leva anos apostando pola vela lixeira en Galicia e apoiando numerosas competicións.

“Sen sementar non hai colleita –dixo González- e neste proceso de sementa para o futuro da vela en Galicia, a Baitra encántalle colaborar, sobre todo se o fai da man dun gran club como o Monte Real Club de Yates”. O director xeral de Baitra Accesorios Navais asegurou que o mar está directamente relacionado coa súa empresa e que é por iso, e polos grandes valores que o deporte da vela achega aos mozos, decidiron apoiar esta competición.

O concello de Baiona co alcalde Carlos Gómez; a Deputación de Pontevedra con Gorka Gómez e a Xunta de Galicia co Coordinador de Deportes da Xunta de Galicia, José Manuel Freire; tampouco quixeron perderse a presentación do campionato, do que deu todos os detalles técnicos o director deportivo do MRCYB, Roy Alonso.