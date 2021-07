O Camiño de Santiago por mar. Parte de Baiona rumbo a Compostela o I Rally Rías Baixas de Galicia

25 barcos, na súa maioría navegando a vela e algún tamén a motor, partiron este mércores desde Baiona rumbo a Porto do Son no I Rally Rías Baixas de Galicia, unha travesía náutica organizada polo Monte Real Club de Yates e o Real Club Náutico de Portosín para ofrecerlles aos amantes da náutica a posibilidade de realizar o Camiño de Santiago por mar.

A navegación, que se prolongará ata o vindeiro domingo, ten como obxectivo dar a coñecer os encantos de localidades como Baiona, Combarro, A Pobra do Caramiñal, Muros e Portosín; rías como as de Vigo, Pontevedra, Arousa e Muros e Noia; ou os arquipélagos de Cíes, Ons e Sálvora. Trátase, en definitiva, dun percorrido en grupo a través do mar por algúns dos puntos turísticos máis destacados das Rías Baixas galegas.

A navegación organizada polo Monte Real Club de Iates e o Real Club Náutico de Portosín ten como obxectivo ofrecerlles aos amantes da #ver a posibilidade de realizar o Camiño de Santiago coñecendo as Rías Baixas

As catro etapas de navegación, desde este mércores ata o sábado, serán dunhas 25 millas de distancia e percorreranse a unha media de 4 nós, unha velocidade relativamente lenta para que os participantes poidan gozar sen présas do percorrido e as vistas

Tras partir de Baiona, os veleiros realizarán este mércores un roteiro polo interior das illas Cíes, comerán nunha zona de abrigo da ría de Pontevedra, e chegarán á mariña de Combarro a última hora da tarde. Pasarán alí a noite e o xoves emprenderán rumbo á mariña de Pobra do Caramiñal, previa navegación pola zona de Ons e a ría de Arousa.

As localidades de Baiona, Combarro, A Pobra do Caramiñal, Muros, Portosín; as rías de Vigo, Pontevedra, Arousa e Muros e Noia; os arquipélagos das Cíes, Ons e Sálvora; e Santiago de Compostela serán os puntos de paso do rally

A seguinte parada será a mariña de Muros, á que chegarán tras sucar as augas do paso de Sagres e as proximidades do faro de Corrubedo. O sábado día 10, último día de navegación, o roteiro previsto vai desde Muros ata o Real Club Náutico de Portosín, onde finalizarán as etapas por mar.

Pero o rally non acaba aí. O domingo día 11, os navegantes que queiran completar o Camiño Marítimo da ría de Muros e Noia e gañar o xubileu, poderán ir en autobús ata o tramo final do roteiro e percorrer a pé os últimos 10 quilómetros ata a capital galega. Unha distancia que, sumada ao percorrido de 100 millas náuticas por mar, permitiranlles conseguir a Compostela.

O I Rally Rías Baixas está organizado polo Monte Real Club de Yates e o Real Club Náutico de Portosín en colaboración coas mariñas de Combarro, Muros e A Pobra do Caramiñal. Conta co apoio da Xunta de Galicia a través do Xacobeo 21-22.