O buque escola Juan Sebastián de Elcano fondeará na Bahia de Baiona

Con motivo do 500 Aniversario da circunnavegación á Terra, o Concello de Baiona prepara un amplo abanico de actos, como homenaxe á Armada Española, entre os que se atopa unha parada naval á súa saída

Entres os meses de setembro e outubro, con tan só 30 anos de diferenza, sumados ao medio milleiro que a historia naval española legounos, producíronse dous feitos insólitos que cambiarían o transcurso da historia da humanidade e a forma de ver e de pensar das sociedades da época, ocupando España un lugar transcendental de dimensións inimaxinables no, ata aqueles tempos, mundo coñecido, difícil de superar hoxe día.

O 12 de outubro de 1492, a expedición comandada por Cristóbal Colón e á voz de Rodrigo de Triana, avistaba terra, tras un longo periplo non ausente de dificultades, e que sería bautizada como o Novo Mundo. Baiona converteríase, un ano máis tarde, en portavoz do Anunciamiento das novas terras descubertas, arribando ás súas beiras a carabela Pinta que portaba a boa nova.

O 6 de setembro de 1522 a Nave Vitoria facía a súa entrada en Sanlúcar de Barrameda, navegando ata Sevilla onde finalizaría o seu periplo dous días máis tarde, o 8 de setembro, converténdose na primeira embarcación en circunnavegar a terra, primeiro ao mando de Fernando de Magallanes e, finalmente, ás ordes de Juan Sebastián de Elcano, un fito único e histórico para a Armada Española que lembra e conmemora celebrando os 500 anos daquela fazaña.

Por ambos os motivos, o Concello de Baiona e o Monte Real Club de Yates de Bayona, emprenderon a posta en marcha de diversos actos conmemorativos que terán o seu epicentro o próximo 11 de xullo coa chegada e posterior fondeo do buque insignia da Armada Española, o Juan Sebastián de Elcano, permanecendo durante unhas horas na Baía de Baiona.

Actos

Tendo Baiona unha extraordinaria Casa da Navegación e sendo a principal vila do Val Miñor sede dunha das entidades náuticas de maior prestixio no mundo, o Monte Real Club de Yates de Bayona, situado na fortaleza da casa de goberno que o foi do Conde de Gondomar, exponse diversas actividades que serán programadas con estrita cronoloxía, como recepcións oficiais e Parada Naval, entre outras, tendo na coordinación do operativo ao Comandante Naval de Vigo e representante, por todo iso, da Armada Española.

📸Fotos do J.S.Elcano: Cortesía M. Defensa