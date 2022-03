O Alcalde de Nigrán recibe de máns do CEE Juan María unha ‘árbore de jade’ en recoñecemento ao compromiso do Concello coa igualdade

Forma parte da campaña #YaSoy do centro educativo para ‘premiar’ a entidades e persoas que defenden a igualdade e a inclusión

O alcalde de Nigrán, Juan González, recibíu de mans de usuarios do CEE Juan María (Parada) unha ‘árbore de jade’ como recoñecemento ao compromiso do Concello coa igualdade e a inclusión. Esta iniciativa forma parte da campaña #Ya Soy #SumandoSueños do centro educativo para agradecer a individuos, entidades ou organismos a defensa dos dereitos das persoas con discapacidade.

“Sumamos soños, sumamos obxectivos, sumamos porque nos queremos e queremos vivir xuntos e convivir. O camiño é longo pero feliz de facelo xuntos”, escribíu o rexedor no libro de honra desta campaña.

Á árbore de ‘jade’, orixinaria de Sudáfrica, forma parte da familia das suculentas e en moitos países asíaticos é símbolo de prosperidade e riqueza, pero para o Juan María a elección desta especie vai moito máis alá. “Ya soy tu planta, y soy muy especial. Si estoy entre tus manos es porque tú también lo eres”, sinala na etiqueta informativa ao tempo que destaca que polas súas características precisa de luz e visibilidade, crece con outras plantas en igualdade, adáptase a todo tipo de chans e pode ser lenta en florecer pero as súas flores son fermosas “e semellan pequenas estrelas”.

