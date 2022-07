O Aceites Abril logra en Baiona o seu sexto Trofeo Conde de Gondomar

Co triunfo nesta cuadraxésimo sétima edición da regata, o barco patroneado polos irmáns Luís e Jorge Pérez-Canal iguala o récord de vitorias da saga do Pairo de José Luis Freire

Vitoria histórica para o Aceites Abril de Luís e Jorge Pérez-Canle na cuadraxésimo sétima edición do Trofeo Conde de Gondomar – Gran Premio Zelnova Zeltia / Banco Sabadell. Coa disputa dos dous últimos bastóns da competición, o barco liderado polos irmáns ourensán logra o seu sexto título, igualando o récord de triunfos que ostentaba ata o momento en solitario a saga do Pairo de José Luis Freire.

A cuarta e última xornada da cita organizada polo Monte Real Club de Yates convocou de novo aos máis de corenta barcos para completar dúas probas de formato barlovento-sotavento no campo de regatas situado fronte ás Illas Cíes. Con todas as opcións abertas en practicamente todas as categorías participantes, a frota encarou o final do Conde con forza e o Comité de Regatas puido cumprir co programa previsto arrincando a competición pasadas as doce do mediodía.

Entre os equipos de ORC que se xogaban o Trofeo Conde de Gondomar -para o que puntuaron tanto os dous últimos bastóns como o reto do Carrumeiro Chico do venres e a volta a Ons do domingo-, as dúas últimas vitorias postas en xogo adxudicoullas o Ifaclinic do Iate Clube do Porto, que con Joao Nuno Veloso non tivo rival nesta última xornada en augas da ría de Vigo. A vitoria definitiva e o ansiado título do Conde de Gondomar foi, con todo, para o Aceites Abril do Real Club Náutico de Vigo, ao que lle bastou con dous segundos postos para adxudicarse un folgado triunfo con cinco puntos e medio sobre o segundo clasificado.

Xa nos pantaláns, Luís, o menor dos irmáns Pérez-Canal, destacaba o papel da tripulación como unha das claves para o fito logrado con este sexto título en Baiona. “Xa é o sexto Conde de Gondomar e é un luxo gañalo con esta magnífica tripulación. Levamos xuntos toda unha vida e sen dúbida o triunfo é grazas a eles porque son os que nos deron a vitoria. É a mellor tripulación que se pode ter e felicítoos porque son fantásticos”, afirmou.

Luís e Jorge Pérez-Canal, Eduardo Reguera, Pablo Iglesias, Carlos Sanmartín, Luís Sampedro, Pablo Espinosa, César Tornei, Rafael Martínez-Almeida, Iago Carrera, Sebastián Martínez-Risco, Luís da Rocha e Juan de Cominges son os trece tripulantes que, a bordo do Aceites Abril, lograron igualar o número de títulos da saga do Pairo do armador José Luis Freire.

Por detrás, o segundo posto foi a parar a mans do Magical, tamén con grímpola do Real Club Náutico de Vigo. Un terceiro e un cuarto foron os resultados dos de Julio Rodríguez nesta última xornada, finalizando cunha distancia de dous puntos sobre o Solventis de Alberto Mouro (Monte Real Club de Yates), que pecha o podio no terceiro caixón.

Na división Open A, as condicións do campo de regatas, que se presentou cun vento do noroeste de entre oito e dez nós de intensidade, favoreceron ao gañador da etapa do Carrumeiro, o Yess de Rui Ramada (Monte Real Club de Yates), que anotou os seus dúas últimas vitorias parciais da regata para converterse en vencedor coa friorenta de dez puntos sobre o seu inmediato perseguidor, o portugués Racer de Januário Cruz, que ocupou o segundo caixón por diante do tamén equipo luso Five, patroneado por Joao Tourigo.

En Open B, pola súa banda, tampouco deu opcións o equipo local comandado por Luís García, o Unus, que pecha tamén un Conde de Gondomar perfecto con pleno de vitorias na súa marcadora. Por detrás dos de García, a sete puntos e medio terminou o Narval de José Antonio Portas representando ao Club Náutico de Villagarcía e terceiro foi o Ronáutica Mariñas de Jorge Carneiro (Club Náutico San Telmo). Con respecto ao Trofeo Erizana, no que puntuaron as frotas de ORC, J80 e Fígaro que disputaron a costeira do sábado, a vitoria máis clara foi a do vigués Deep Blue 2.1 de Vicente Cid (Real Club Náutico de Vigo) en ORC 0-2, que pechou o Conde de Gondomar con catro primeiras posicións nas catro probas completadas. Aos de Cid seguíronlles A Burla Negra de Juan José Martínez do Club Náutico Castrelo de Miño no segundo posto e o Nahela de Víctor Álvarez, que foron terceiros representando ao Club Náutico Alagua.

En ORC 3-4, gran resultado tamén para o Marcolfo do Real Club Náutico de Vigo. O equipo que dirixe Antonio Gómez logrou alzarse coa vitoria por diante do Bonaventure de José Luis Ríos, tamén do club vigués, e do Esquío de Alejandro Castro, do Liceo Marítimo de Bouzas, segundo e terceiro respectivamente.

En J80, un noveno do Alboroto no primeiro bastón apertou ao máximo a clasificación e non foi ata a última proba cando os de Juan Carlos Ameneiro puideron certificar a vitoria definitiva da regata tras liderar desde a primeira xornada de competición. Seguíronlle no podio o Spaco de Santiago Estévez no segundo posto -gañadores da primeira manga do día- e o Hull Maxx de Chisco Catalán coa terceira posición da xeral.

En Fígaro, pola súa banda, a última xornada serviu ao Bouvento de Diego Pérez e David Fontán para recuperar o liderado e converterse en vencedores da categoría por diante do Erizana de Gemma González e do Tutatis de Elena Raga, que terminaron na segunda e terceira posición. O Erizana, ademais, levou o premio á mellor tripulación feminina da clase Fígaro.

Coa xornada xa finalizada, os xardíns do Monte Real acolleron ás 18:30 horas a entrega de galardóns aos vencedores da edición, poñendo así o broche final a unha das regatas máis emblemáticas do club baionés e que de novo contou co patrocinio de Zelnova Zeltia e Banco Sabadell. Ao acto asistiron o presidente do club, José Luis Álvarez; a delegada da Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias; o alcalde de Baiona, Carlos Gómez; o deputado de cooperación, Santos Héctor; Adrián Salgado, director de márketing de Zelnova Zeltia; Rafael Mato, director rexional de Banco Sabadell; e Joaquín Martínez, director comercial de Volvo Autesa.

Agora, o Monte Real prepárase xa para o 37º Trofeo Príncipe de Asturias, que se disputará entre os días dous e catro de setembro e incluirá, como cada ano, a gala de entrega dos prestixiosos Premios Nacionais de Vela Terras Gauda a noite do sábado día tres.