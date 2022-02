Nova actividade dos participantes no Proxecto Vincúlate de Baiona

As persoas participantes no Proxecto Vínculate do Concello de Baiona realizaron unha nova actividade moi beneficiosa para todos os participantes tanto humáns como os seus compañeiros de catro patas.

Os rapaces e rapazas aprenderon o que era a limpieza dos cans e a súa gran importancia no seu coidado contando coa colaboración da empresa local “Limpiño” que de forma altruista ofreceu os seus servizos.

O alcalde, Carlos Gómez, destaca que “Baiona é unha Vila altamente solidaria e as empresas ca conforman o demostran sempre que teñen a oportunidade” e aproveita para “darlle as grazas as mesmas e recoñecer o súa labor”.