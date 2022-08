Noalla celebra os días 13,14 e 15 de agosto a XXIX edición da súa Festa da Ostra

Noalla recupera tras dous anos de pandemia o seu tradicional Festa dá Ostra que cumpre nesta edición 29 anos

Coa extraordinaria imaxe da praia da Lanzada ao fondo, esta mañá os membros da Comisión de Festas de Virxe do Carme, con Roberto Garrido á cabeza, xunto á concelleira de Cultura, Paz Lago, e o concelleiro da parroquia, Daniel Arousa, presentaron a cita na Casa Forestal de As Canteiras cunha degustación dos produtos.

Para a ocasión instalarase os días 12, 13 e 14 de agosto unha carpa nas inmediacións do campo de fútbol (preto da praia de Lanzada), lugar onde a partir das 11 da mañá poderanse degustar deliciosas recoiro a un prezo de 10 euros a ducia. O viño elixido para a ocasión será un albariño de Ribadumia, Marqués de Abraldes cun prezo de 9 euros a botella. Os asistentes tamén poderán tomar outros deliciosos produtos como mexillóns, polbo, churrasco, empanada, arroz de marisco… Varios grupos musicais amenizarán a cita durante os días que dure a celebración.

A organización ten reservadas un total de 23.000 unidades de ostra na depuradora Daporta para garantir a subministración fresca do produto durante as tres xornadas. A cita que xa está plenamente consolidada no calendario festivo do municipio regresa cun gran respaldo, segundo destacou Garrido, e con “moita ilusión de poder levala a cabo un ano máis tras estes anos difíciles”.