O Concello de Nigrán renova todo o cercado perimetral do espazo dunar Praia América-Panxón ante o inicio dos paseos con menores de 14

Os traballos, cun orzamento de 2.255 €, supoñeron o cambio de 45 postes e 745 metros de arame

O Concello de Nigrán ven de renovar todo o cercado perimetral do espazo dunar Praia América-Panxón, que presentaba moitos desperfectos polo paso do tempo, ante o inicio dos paseo con menores de 14 anos (o Concello abríu os areais do municipio desde o primeiro día que estivo permitido). Os traballos, a cargo da empresa de inserción social Cormo Integral, teñen un orzamento de 2.255 € e conlevan a renovación de 45 postes de madeira e 745 metros de arame. O sistema empregado é o mesmo que o existente: postes de madeira de 1,3 metros de altura cunha distancia entre sí de 2 metros e tendido de arame galvanizado e plastificado en verde lonxitudinalmente (3 liñas de arame).