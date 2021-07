Nigrán festexa San Campio este domingona Ramallosa

O Concello de Nigrán, se finalmente a climatoloxía o permite, festexa este domingo 25 de xullo San Campio na Alameda da Ramallosa, contorna adicada precisamente a este santo e ao que debe o nome.

Así, ás 20:00 horas terá lugar o concerto da Banda de Música do Val Miñor financidado a través da liña 2 do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra e, seguidamente, ás 22:00 horas para respectar as restricións horarias, será o concerto do grupo xuvenil ‘El azote de los vagos’, inspirados nos antigos grupos de rock pero tambén na música actual e fanáticos de divertirse e de tocar.