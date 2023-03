Nigrán estrea este mes o seu primeiro ciclo “primavera de Jazz” con tre concertos dos músicos galegos máis prestixiosos

O guitarrista Felipe Villar abrirá o festival o 19 de marzo seguido do contrabaixista Xacobe Martínez Antelo o venres 14 de Abril e Xan Campos o 7 de Maio. Todos os concertos serán gratuítos, no Auditorio Municipal e ás 20:00 horas

O Concello de Nigrán estrea a partir deste mes de Marzo e ata Maio o seu primeiro ciclo ‘Primavera de Jazz’ con tres citas impresicindibles cos mellores músicos galegos: O guitarrista Felipe Villar o domingo 19 de Marzo, Xacobe Martínez Antelo o venres 14 de Abril e Xan Campos o domingo 7 de Maio. Todos estes concertos son gratuítos, no Auditorio Municipal e ás 20:00 horas.

“O obxectivo é ofrecer aos mellores músicos de jazz do noroeste peninsular en directo e fora da tempada estival”, explica o alcalde, Juan González, en referencia ao Nigranjazz, o festival máis lonxevo de toda a comarca dentro deste xénero musical e que cada ano se celebra en Xullo no esteiro de A Foz mesturando os mellores músicos internacionais cos máis destacados do noroeste peninsular. “Despois de 16 anos ininterrumpidos de Nigranjazz temos xa un público moi consolidado que demandaba concertos en directo tamén o resto do ano e un alumnado da Escola de Música que tamén o reclama, e por iso nace este festival que, paralelamente, quere promover aos mellores músicos galegos e do norte de Portugal”, explica o rexedor.

FELIPE VILLAR CUARTETO

O festival o abrirá o 19 de Marzo precisamente un músico de Nigrán, o guitarrista Felipe Villar, director ademais do Nigranjazz, quen ofrecerá unha actuación en cuarteto con Roi Adrio á batería, Sunil López ao piano e José Manuel Díaz ao contrabaixo. Trátase dun dos músicos habituáis da escena do jazz galego dos últimos anos. Nestes anos tocou e grabou con bandas como: Alberto Vilas Quinteto, Rua da Alegría, Fernando Sánchez Quartet, Esmae Big Band, Javier Marcos Trío, Jazzología, Antonio Otero Quartet, The Groove Project, Ten Jazz Men… Ademáis lidera o seu propio trío e cuarteto. Participou en princípialos festivais e locais de Jazz de Galicia, España e Portugal; Festival de Jazz de Pontevedra, Festival de Jazz de Lugo, Nigranjazz, ImaxinaSons, Casa dá Música (Porto), Xancarajazz, Jazz Filloa, Clavicembalo, Dado Dadá… Obtén a súa licenciatura en Jazz pola ESMAE (Porto) no ano 2011, aínda que comezou nisto do jazz da man do Seminario Permanente de Jazz de Pontevedra e da Estudo Escola de Música con profesores coma Abe Rabade, Paco Charlín ou Suso Atanes. Recibiu clases tamén de xente coma Nuno Ferreira, Jordi Rossy, Peter Bernstein, Michael Kanan, Jonathan Kreisberg, Lage Lund, Walter Smith, Marcus Strickland, Mike Moreno, Aaron Goldberg, Jonathan Blake, Dave Liebman, Gilad Heckselman ou Greg Ruggiero entre os destacados dunha lista interminable. En Xaneiro de 2014 grava o seu primeiro disco coma líder: “Home”, acompañado por Max Gómez na batería e Jose Manuel Díaz no contrabaixo e no 2015, co mesmo trío, ‘Outro’, colleitando ambos discos grandes críticas.

XACOBE MARTÍNEZ ANTELO TRÍO

O contrabaixista compostelano Xácobe Martínez Antelo é un dos músicos máis prolíficos do jazz en España e estará presente o 14 de Abril xunto a Max Gómez á batería e Xosé Miguélez ao saxo. Cursou os seus estudos musicais nos conservatorios de música de Santiago de Compostela e Vigo, e nos seus primeiros escarceos ‘semiprofesionais’, tocou en bandas alleas aos ámbitos do jazz, onde definitivamente estableceuse cando formou o grupo ‘Sumrrá’. Ten asinados preto dunha decena de discos e colaborado con outros grandes da escea galega como Marcos Pin, Abe Rábade ou a Orquestra Galega de Liberación, da que é fundador. Ten escrita máis de 60 composicións propias que vai debullando en cada formación musical onde toca. Xácobe Martínez Antelo compaxina o seu labor nestas formacións cos seus combos en forma de trío, cuarteto ou quinteto. Foi finalista nos V, VI e VII Premios Martín Códax da Música Galega, na Categoría de Jazz e Músicas improvisadas, e tamén foi Premio ‘María Casares’ á mellor música orixinal polo seu proxecto ‘Citizen’ en 2011. Volveu repetir galardón en 2015, polo seu traballo titulado: ‘Ultranoite non País dous Ananos’ co grupo teatral ‘Chévere’.

XAN CAMPOS TRÍO

O cangués Xan Campos pechará o festival o domingo 7 de Maio con Horacio García ao contrabaixo e Iago Fernández á batería. Campos formouse como pianista e compositor nos conservatorios de Galiza, País Vasco, Berlín, Amsterdam e Copenhague, unha etapa que lle permitiu estar en contacto coa vangarda do jazz europeo percorrendo salas e festivais de gran parte do continente. Neste momento, Xan Campos é un dous pianistas máis activos dá Península Ibérica, tanto á fronte dúas seus proxectos como non papel de sideman de destacados artistas dá escena do jazz de España e Portugal. Pese a súa mocidade (naceu en 1987) conta cunha traxectoria especialmente extensa, tendo gravado 5 discos ao seu nome e máis de 20 acompañando a grandes figuras deste xénero musical. Tamén goza de relevancia en Latinoamérica, onde ten tocado en festivais de Arxentina, Uruguai, Chile, Ecuador ou Colombia, actuando tamén en varias salas de Nova York (EEUU).