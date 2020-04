Nigrán entrega mascarillas especiais para persoas sordas elaboradas polo grupo de voluntarios do Val Miñor #YOMEPONGOACOSER

A diferencia radica en que a parte correspondente á boca é de plástico transparente, polo que permite que as persoas xordas lean os beizos e se comuniquen

O Concello de Nigrán iniciou hoxe o reparto de mascarillas especiais para que as persoas xordas se poidan comunicar mediante a lectura dos beizos, xa que, como particularidade, a parte correspondente a esa zona é de plástico transparente. Todas elas foron elaboradas artesanalmente polo grupo de 18 voluntarios e modistas da comarca #YoMePongoACoser, pioneiros na Val Miñor nesta iniciativa altruísta e aos que o Concello subministrou o plástico que permitiu confeccionar estas primeiras 30 unidades. O consistorio xa adquiríu unha nova remesa de plástico e os voluntarios irán entregando máis mascarillas a medida que vaian facendo.

Ao longo da semana o Concello irá facilitando as primeiras 30 entre a comunidade xorda de Nigrán para que eles as distribúan entre os contactos que consideren máis necesarios. Tamén se achegarán aos centros de saúde e tendas do municipio

“O grupo #YoMePongoACoser comentounos esta idea porque coñecen o noso programa municipal ‘Un Nigrán para todos’ que busca a plena inclusión mediante diferentes fórmulas, como as mochilas vibratorias para que as persoas xordas gocen dos concertos, e por suposto que nos pareceu totalmente acertada a proposta. Aínda que non están homologadas porque se fabrican artesanalmente, permiten romper a barreira lingüística con eles evitando ao mesmo tempo a propagación do virus”, explica o alcalde, Juan González, quen esta mañá entregou as primeiras entre persoas xordas do municipio. “A idea é que sexan precisamente elas as que as faciliten ás persoas con que manteñen contacto e coas que precisan comunicarse de xeito seguro, pode ser un familiar ou un dependente dun establecemento, etc, o que consideren”, incide o rexedor, quen subliña que desde o Concello tamén se farán chegar ao centro de Saúde de Panxón e ao da Xunqueira, este último centro de referencia do coronavirus na comarca.

“Seguiremos traballando en todas aquelas iniciativas que permitan que o coronavirus non cree unha doble barreira cos colectivos con discapacidade, o programa ‘Un Nigrán para todos’ segue especialmente vixente nesta situación e por iso apostamos por estas mascarillas”, conclúe o rexedor.